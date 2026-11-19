Il 10 dicembre, a Modena, Maserati presenterà il suo piano per i prossimi anni. L’evento rientra nella strategia FaSTLAne 2030 di Stellantis e dovrebbe chiarire su quali modelli e segmenti il ​​marchio del Tridente intende puntare per il proprio rilancio. In occasione del Salone dell’Auto di Torino, Santo Ficili aveva indicato questo appuntamento di dicembre come l’occasione ideale per svelare il futuro del brand. A Modena è prevista anche la presentazione di una concept car. Si parla in particolare delle nuove Levante e Quattroporte. Per gli appassionati, resta una domanda: quale spazio sarà riservato ai modelli sportivi nella futura gamma Maserati?

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Maserati: la vettura sportiva immaginata sfoggia un lungo cofano e quattro terminali di scarico

In attesa dell’evento, il digital artist indipendente Tommaso Ciampi ha pubblicato nelle scorse ore, sui social media, un rendering che immagina una futura sportiva Maserati. Le immagini, realizzate con l’ausilio dell’intelligenza artificiale, ritraggono una coupé a due porte in una tonalità grigio antracite satinato. La silhouette è quella di una classica gran turismo: il cofano si allunga davanti a un abitacolo arretrato, mentre la linea del tetto digrada verso una coda corta. Sul montante posteriore è visibile un piccolo Tridente.

All’anteriore, l’identità del marchio emerge soprattutto attraverso un’imponente calandra nera, che reca al centro il Tridente. I gruppi ottici affusolati seguono il profilo dei parafanghi, mentre alcune aperture sul cofano ne accentuano le nervature. Dietro la ruota anteriore si apre una presa d’aria che prosegue lungo la parte inferiore della fiancata, caratterizzata da una tonalità scura. I cerchi, contraddistinti da razze sottili e bordi chiari, lasciano intravedere pinze dei freni color rame. Da questa angolazione, si nota anche la spiccata sporgenza della fiancata sopra la ruota posteriore.

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La vista posteriore conferisce un’ulteriore dimensione al carattere di questa coupé. I gruppi ottici si estendono ai lati della scritta «Maserati», curvando verso il basso alle estremità. Sotto il paraurti, il diffusore scuro è affiancato da quattro terminali di scarico circolari, due per lato; un dettaglio che suggerisce la presenza di un motore termico. La scelta della motorizzazione rimane aperta, sebbene il lungo cofano e gli scarichi a vista si inseriscano in una precisa visione di auto sportiva.

La coupé di Ciampi rappresenta una proposta indipendente. Le sue proporzioni sollevano tuttavia un interrogativo, a cui il piano strategico della Casa di Modena potrebbe fornire una risposta: quali novità caratterizzeranno la futura gamma della casa automobilistica del tridente.