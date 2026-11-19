Il sindacato Fim-Cisl chiede che il rilancio dello stabilimento Stellantis di Cassino coinvolga anche le aziende che lavorano per il sito. Come riportato da Politica7, il segretario provinciale Mirko Marsella invita alla prudenza, in attesa di conoscere i dettagli del progetto. Per il sindacato, l’assegnazione di nuovi modelli dovrà tradursi in investimenti e volumi sufficienti a far funzionare gli impianti, oltre a garantire la tutela occupazionale per i lavoratori delle aziende dell’indotto.

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Stellantis Cassino: il futuro dello stabilimento al centro delle discussioni a Fiuggi

Secondo la Fim-Cisl, sono proprio questi ultimi i più esposti quando gli ordini diminuiscono e aumenta il ricorso agli ammortizzatori sociali (cassa integrazione, ecc.). La questione torna in primo piano proprio mentre le linee di produzione di Piedimonte San Germano restano ferme dal 16 al 20 novembre. In questo contesto, Marsella chiede chiarimenti sul numero di veicoli che potranno uscire dalla fabbrica e sulla continuità produttiva. Per i fornitori, infatti, i programmi di produzione dello stabilimento hanno un impatto diretto sulle commesse: il loro volume determina il carico di lavoro pianificabile e la durata per la quale è possibile mantenere i livelli occupazionali del personale.

Anche il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, è intervenuto sul futuro industriale del sito, auspicando l’arrivo di un’ulteriore produzione a marchio Maserati a Piedimonte San Germano, dove viene già assemblato il modello Grecale. Rocca ha inoltre espresso l’auspicio che al progetto venga affiancato un partner industriale qualificato. Si tratta, al momento, di una prospettiva avanzata dalla Regione.

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Nel contesto delineato da Politica7, l’amministratore delegato di Stellantis, Antonio Filosa, ha fatto riferimento a investimenti e al coinvolgimento di partner internazionali, precisando tuttavia che il design e l’ingegneria dovranno rimanere in Italia. Restano ancora da definire, però, quali modelli verranno assegnati allo stabilimento, così come le tempistiche e i volumi previsti.

La questione di Cassino e il futuro del settore automobilistico saranno al centro di un dibattito venerdì 20 novembre, alle ore 14:30, presso il Fiuggi Convention Centre, nell’ambito del forum Nexus. Vittorio Celletti, presidente di Unindustria Cassino, parteciperà all’incontro, che toccherà anche i temi dell’aerospazio e della difesa, insieme a rappresentanti delle istituzioni e delle imprese locali. L’evento inserisce la tematica dello stabilimento all’interno di una riflessione più ampia sulle prospettive industriali della provincia di Frosinone.

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Per il sindacato Fim-Cisl, la richiesta più concreta riguarda l’ambito delle garanzie. Il sindacato auspica che, nelle discussioni sui futuri modelli, vengano prese in considerazione le ricadute sulla filiera dei fornitori, sia in termini di carico di lavoro che di mantenimento dei livelli occupazionali. È proprio su questi aspetti che le aziende del settore attendono di conoscere quali cambiamenti interverranno, una volta che Stellantis avrà reso noti i dettagli dei propri programmi per il sito di Cassino.