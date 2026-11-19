Opel sta ampliando la sua gamma di modelli entry-level proponendo il nuovo allestimento Start a prezzi di approdo competitivi e quindi più accessibili. Dopo l’introduzione dell’allestimento per le Frontera, Astra e il furgone Combo ora Opel rende disponibile l’allestimento Start anche per la bestseller Corsa, il SUV compatto Mokka e il SUV Grandland. Un modo particolarmente interessante per rendere più appetibile la gamma di modelli del costruttore tedesco a una fetta di utenza sempre più attenta al prezzo di approdo.

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L’allestimento Start mette a disposizione un rapporto qualità/prezzo eccezionale ora su tutta la gamma del costruttore tedesco di casa Stellantis, puntando anche su caratteristiche chiave in tema di comfort e funzionalità nell’utilizzo quotidiano. Conseguentemente l’allestimento Start permette pure di arricchire la gamma di allestimenti affiancandosi ai già noti Edition, GS e Ultimate. In questo modo i clienti possono scegliere al meglio la variante che più si adatta alle preferenze specifiche di ognuno, ovvero alle esigenze di mobilità.

La Opel Mokka nell’allestimento Start

Opel ora propone quattro livelli di allestimento per soddisfare nel migliore dei modi ogni esigenza

Con l’ampliamento dell’allestimento Start anche sugli altri modelli della gamma Opel, il costruttore garantisce ora quattro livelli di allestimento per soddisfare ogni esigenza della propria clientela. Se la variante Start rappresenta l’approdo base alla gamma, proposta a prezzi competitivi, gli allestimenti superiori si rivolgono a una clientela che invece apprezza dotazioni di serie sicuramente più complete, maggiore ricerca del comfort di guida e un aspetto più sportivo puntando anche a una configurazione completa e propensa al full optional.

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In questo contesto i clienti Opel possono scegliere con maggiore precisione la combinazione di prezzo, comfort e dotazioni più adatte alle esigenze di ognuno. L’implementazione dell’allestimento Start anche su Corsa, Mokka e Grandland permette di estendere questo nuovo approccio di gamma su un numero ora crescente di modelli a marchio Opel. Ora un numero crescente di utenti può beneficiare di una gamma moderna, pratica e personalizzata a partire da condizioni ora più vantaggiose.

La Opel Corsa nell’allestimento Start

Se si guarda ad esempio alla nuova Opel Grandland, l’introduzione dell’allestimento Start permette un risparmio di circa 1.400 euro rispetto al prezzo di approdo alla gamma concesso in precedenza. Se la gamma della Grandland parte quindi da 26.590 euro, attualmente in Germania, la stessa Grandland Hybrid si può ora acquistare a partire da 36.590 euro. L’allestimento Start non esclude dotazioni di comfort molto interessanti proposte già di serie, a cominciare dai sedili Intelli-Seats o dal climatizzatore automatico bizona che garantisce la corretta temperatura all’interno dell’abitacolo. Guardando all’infotainment, troviamo uno schermo touch da 10 pollici e c’è la possibilità di connettersi tramite Android Auto o Apple CarPlay in modalità wireless.