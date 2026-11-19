Sabato 21 e domenica 22 novembre, DS Automobiles dedica un Porte Aperte alla nuova DS N°7. Nelle concessionarie italiane si potrà vedere il SUV da vicino e prenotare una prova su strada. Al centro dell’evento, la versione ibrida viene proposta a partire da 249 euro al mese, grazie al piano di finanziamento «StyleDrive» di Stellantis Financial Services. L’offerta prevede un anticipo di 3.753 euro, un tasso debitore fisso dello 0% e un TAEG dell’1,1%. DS 7: cosa scoprire durante le giornate «porte aperte»

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DS N°7, cosa si può scoprire al Porte Aperte

La DS N°7 è lunga 4,66 metri e ha un passo di 2,79. Sono misure che aiutano a capire quanto spazio il SUV riservi ai passeggeri, soprattutto dietro. Il bagagliaio arriva a 560 litri, un dato che interessa a chi usa la stessa auto per la spesa e per partire con tutta la famiglia. Da fuori, la N°7 si riconosce soprattutto per la firma luminosa DS Light Blade e la griglia illuminata DS Luminascreen. Le forme prendono spunto dal concept DS Aero Sport Lounge e contribuiscono a un coefficiente di resistenza aerodinamica di 0,26.

Un test drive è inoltre il modo migliore per valutare il comportamento della versione ibrida nell’uso quotidiano, ad esempio durante la ripartenza al semaforo o in fase di accelerazione per immettersi su una strada a scorrimento veloce. DS punta su un’erogazione della potenza progressiva e su un abitacolo curato, dove la posizione di guida e l’ergonomia dei comandi si apprezzano fin dai primi chilometri.

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Tra le tecnologie disponibili figura il sistema DS Active Scan Suspension, che analizza il manto stradale per adattare la risposta delle sospensioni alle irregolarità del fondo. Sulle versioni elettrificate sono presenti un sistema di frenata rigenerativa regolabile e una funzione di precondizionamento della batteria, che la prepara alla ricarica.

All’interno, sulla plancia, cattura subito l’attenzione il touchscreen da 16 pollici del sistema DS Iris System 2.0, che integra ChatGPT. La dotazione della gamma include inoltre l’impianto audio Electra 3D firmato Focal, i proiettori DS Pixelvision e il sistema Night Vision per la guida notturna. Il DS Drive Assist 2.0 completa l’offerta dei sistemi di assistenza alla guida. Durante la vostra visita, potrete verificare quali dotazioni sono incluse nella configurazione di vostro interesse, in base alla motorizzazione scelta.

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Anche i modelli DS 7, DS 4 e DS 3 saranno protagonisti questo fine settimana. Se state valutando la DS 7 Hybrid, avrete l’opportunità di confrontarla con gli altri modelli presenti nello showroom e di richiedere un preventivo per l’allestimento che preferite. L’offerta StyleDrive parte da 249 euro al mese. In concessionaria potrete inoltre ricevere maggiori dettagli sulle condizioni di finanziamento e fissare un appuntamento per mettervi al volante.