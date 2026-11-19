Lo Stellantis Smart Compact Van arriva in Francia per i primi test della stampa, mentre gli ordini sono già aperti. Presentato online il 18 giugno e svelato al pubblico a settembre in occasione del salone IAA Transportation di Hannover, questo veicolo commerciale di Stellantis Pro One viene proposto con quattro diverse denominazioni: Citroën Berlingo Van First, Fiat Doblò EasyPRO, Opel Combo Cargo Start e Peugeot Partner Active. Il loro tratto comune? Un abitacolo ripensato per chi trascorre gran parte della giornata al volante, spesso da solo e utilizza il proprio veicolo come base operativa tra un intervento e l’altro.



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Stellantis Smart Compact Van: il posto del passeggero si trasforma in uno spazio di lavoro

Secondo gli studi condotti da Stellantis, il 40% degli acquirenti di questi furgoni non è interessato a un abitacolo a tre posti; inoltre, i professionisti viaggiano da soli in quasi nove spostamenti su dieci. Da questa constatazione nasce il «Flexiseat», un sedile del passeggero ripiegabile che libera spazio per il carico. Può essere integrato da un tavolino modulabile, ideale per appoggiare un computer portatile, compilare documenti o consumare un pasto durante una pausa.

Per chi lavora in squadra, la configurazione «Moduwork» aggiunge un terzo posto centrale. Quando questo sedile è libero, lo spazio può essere utilizzato per riporre gli attrezzi. Una paratia con apertura consente, inoltre, il trasporto di oggetti lunghi. Si tratta di due modi distinti di sfruttare lo stesso abitacolo, a seconda che si necessiti di più spazio per l’attrezzatura o di un posto per un collega.

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Per gli oggetti di piccole dimensioni, il veicolo offre la «Moduconsole», una console centrale rimovibile dotata di vani portaoggetti. Sotto i sedili, il cassetto «Drivedrawer» mette a disposizione uno spazio discreto in cui riporre un computer o dei documenti. La plancia integra due vani chiusi e un portabicchieri; è inoltre possibile aggiungere una presa da 220 volt per alimentare attrezzature professionali. All’esterno, il nuovo design del paraurti anteriore è stato studiato per offrire una maggiore protezione al veicolo.

Le dimensioni corrispondono a quelle dei furgoni compatti da cui derivano questi quattro modelli. Sono previste due lunghezze, che offrono un volume di carico compreso tra 3,3 e 4,4 metri cubi, con una portata utile che varia, a seconda della configurazione, da 650 kg a una tonnellata. La versione elettrica dichiara un’autonomia fino a 270 chilometri. Per chi preferisce una motorizzazione termica, la gamma comprende due motori diesel e un motore a benzina, tutti abbinati a un cambio manuale. Una versione ibrida sarà disponibile in un secondo momento.

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Stellantis colloca queste versioni a un prezzo inferiore rispetto alle altre proposte della sua gamma di furgoni compatti, sia con motore termico sia con alimentazione elettrica. Le prime prove in Francia permettono ora di valutare le soluzioni che fanno la differenza nell’uso quotidiano, dalla facilità con cui si ripiega il sedile alla possibilità di tenere documenti e attrezzi a portata di mano. Per chi sta configurando il furgone, la scelta parte da due esigenze concrete, quante persone devono salire a bordo e quanto spazio serve per il carico.