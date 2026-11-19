Presso il Museo Alfa Romeo di Arese, le dieci Giulia Quadrifoglio Luna Rossa si sono ritrovate riunite per la prima volta in assoluto. Alcune presentavano cerchi rossi, altre cerchi neri; ciascuna reca il proprio numero identificativo sulla plancia. Alfa Romeo le ha radunate per un servizio fotografico prima della consegna ai rispettivi proprietari. La produzione è ormai conclusa e tutti gli esemplari hanno già trovato un acquirente.

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La scelta di Arese riporta il progetto nel luogo in cui il marchio conserva le proprie vetture storiche: il museo fa infatti parte de «La Storia», uno dei quattro spazi di BottegaFuoriserie, il centro creativo di Alfa Romeo e Maserati all’interno del quale è stata sviluppata questa serie.

Giulia Quadrifoglio Luna Rossa: dai foil dell’AC75 a un frammento di vela sulla plancia

Il primo veicolo nato dalla partnership tra Alfa Romeo e Luna Rossa si basa su una Giulia Quadrifoglio assemblata a Cassino e successivamente trasformata attraverso un lavoro artigianale. Sotto il cofano pulsa il motore 2.9 V6 biturbo da 520 CV.

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A essere modificato è stato soprattutto il modo in cui l’auto interagisce con l’aria: l’alettone posteriore in carbonio presenta due profili che richiamano i foil dell’AC75 di Luna Rossa. Sull’imbarcazione, tali appendici servono a sollevare lo scafo dall’acqua; sulla Giulia, invece, il kit aerodinamico spinge la vettura verso l’asfalto, generando fino a 140 kg di carico aerodinamico a 300 km/h, un valore cinque volte superiore a quello della Quadrifoglio di serie.

La foto di gruppo illustra perfettamente come bastino pochi dettagli per trasformare l’aspetto del veicolo. La verniciatura metallizzata cangiante e la banda rossa sulle fiancate riprendono la livrea dell’imbarcazione impegnata nella 37ª edizione dell’America’s Cup.

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Su questa base, ogni cliente ha potuto scegliere di optare per un cofano e un portellone neri, oltre a definire la colorazione dei cerchi. Un numero sequenziale, apposto sulla plancia, consente di identificare ogni singolo esemplare, anche nel caso in cui due veicoli presentino le medesime finiture.

Per scoprire il dettaglio più strettamente legato a Luna Rossa, è sufficiente aprire la portiera. Sui sedili Sparco, i rivestimenti e i motivi richiamano le dotazioni di galleggiamento utilizzate dall’equipaggio. Sulla plancia, Alfa Romeo ha integrato un sottilissimo strato ricavato da una vera vela del team. Si tratta di un particolare discreto, specialmente se confrontato con l’imponente alettone, visibile anche da lontano, posizionato proprio di fronte agli occupanti.

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Il pubblico ha già avuto modo di incontrare la Giulia Quadrifoglio Luna Rossa in contesti molto diversi. Ha debuttato a gennaio al Salone dell’Auto di Bruxelles, per poi essere presentata all’«Ultimate Supercar Garage».

A maggio ha accompagnato il team Luna Rossa durante la regata preliminare nel Golfo di Cagliari, e successivamente, a settembre, nel Golfo di Napoli: due tappe nel percorso verso la 38ª America’s Cup. Nel corso dell’anno, è stata avvistata anche in occasione della 44ª edizione della Mille Miglia, della «Foiling Week» sul Lago di Garda e del Salone Nautico di Genova. Ad Arese, per la prima volta, tutti i veicoli destinati alla consegna sono stati riuniti per illustrare questo progetto.