Secondo quanto riporta Auto Week, da alcuni giorni diversi proprietari Peugeot segnalano problemi con l’app MyPeugeot. Sui social si moltiplicano i messaggi di chi fatica a usare i comandi a distanza e racconta di aver cercato spiegazioni dal servizio clienti senza ricevere risposta. Il disagio si sente soprattutto per chi è abituato a preriscaldare l’abitacolo prima di uscire di casa o a controllare dal telefono quanta carica resta nella batteria dell’auto elettrica. Tra le funzioni dell’app, sui modelli compatibili, c’è anche la chiusura delle portiere da remoto.

Advertisement

App MyPeugeot, cosa dice la casa sul disservizio e sui rimborsi

Peugeot riconduce il disservizio a un problema che ha coinvolto a livello globale PHP, una tecnologia usata per far funzionare servizi e applicazioni web. Secondo la spiegazione della casa, la scorsa settimana sono state individuate due vulnerabilità e diverse organizzazioni hanno sospeso temporaneamente alcuni sistemi per aggiornarli. Peugeot esclude che dietro l’interruzione di MyPeugeot ci sia un attacco informatico e attribuisce lo stop agli interventi tecnici necessari per rimettere in funzione i servizi.

Per quanto riguarda l’assistenza, la casa automobilistica fa sapere di aver dato priorità al ripristino dei sistemi. È proprio su questo aspetto che si concentra il malcontento degli utenti che utilizzano quotidianamente l’applicazione. Per un proprietario che consulta MyPeugeot per verificare lo stato della batteria prima di mettersi in viaggio, sapere se il problema sia stato individuato e quando il servizio tornerà operativo rappresenta un’informazione fondamentale. Le testimonianze sui social network sottolineano proprio la difficoltà di ottenere tali chiarimenti nel periodo in cui i comandi a distanza non erano disponibili.

Advertisement

Peugeot ha inoltre chiarito la propria posizione in merito alla gestione delle richieste di rimborso. Il costruttore esclude rimborsi generalizzati e valuterà, caso per caso, le situazioni relative a specifici servizi o abbonamenti, in conformità con le condizioni applicabili. Per quanto riguarda gli eventi riconducibili a cause di forza maggiore, il marchio precisa che le condizioni generali non prevedono alcun meccanismo di indennizzo. Per gli utenti che hanno sottoscritto un servizio a pagamento, ogni richiesta verrà esaminata in base al relativo contratto specifico. Nel frattempo, la priorità stabilita da Peugeot rimane il ripristino delle funzionalità dell’applicazione.