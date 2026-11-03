Alfa Romeo Tonale, sconti fino a 9.200 euro a novembre 2026, promozioni su ibrida e diesel

Alfa Romeo propone a novembre 2026 tre offerte sulla Tonale, tra ibrida, diesel ed Edizione Luna Rossa. Le iniziative scadono il 30 novembre e portano lo sconto massimo a 9.200 euro, con il contributo dei concessionari aderenti.

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Alfa Romeo Tonale, le offerte di novembre e il futuro dopo Pomigliano

La Tonale 1.5 Ibrida da 175 CV parte da 33.300 euro anziché 42.500. La diesel 1.6 da 130 CV scende invece da 40.700 a 31.900 euro, con una riduzione di 8.800 euro. Per entrambe vengono pubblicizzati fino a 1.000 euro di ulteriori vantaggi sulle vetture in pronta consegna. Gli allestimenti base comprendono cerchi da 17 pollici, fari Full LED con firma 3+3 e cruise control adattivo con riconoscimento dei segnali stradali.

La Tonale Luna Rossa diesel da 130 CV viene proposta a 40.450 euro contro 46.950 di listino. Con finanziamento e permuta, il piano prevede anticipo di 9.671 euro, 35 rate da 299 euro e rata finale di 23.622,30 euro. TAN fisso 2,99%, TAEG 4,23%.

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Il finanziamento include Identicar per dodici mesi e prevede un importo totale dovuto di 34.165,98 euro, al quale si aggiunge anche l’anticipo iniziale. La serie speciale aggiunge cerchi da 20 pollici, loghi rossi, livrea laterale dedicata e sedili riscaldati. IPT e contributo PFU restano esclusi dai prezzi indicati.

Seconda proposta del marchio nel segmento SUV dopo lo Stelvio, la Tonale ha rappresentato l’avvio dell’elettrificazione della gamma Alfa Romeo. Oltre alle versioni ibride, la gamma comprende varianti diesel e ibride plug-in (Q4), ampliando così l’attrattiva del brand verso un pubblico più vasto.

Nell’aprile 2025, la produzione ha raggiunto le 100.000 unità: un traguardo celebrato con un modello nell’allestimento “Sprint” e nella colorazione Rosso Alfa, destinato al mercato italiano.

La produzione dell’attuale modello presso lo stabilimento di Pomigliano terminerà nel novembre 2027. Il suo successore sarà realizzato a Melfi, trasferendo così la produzione del SUV, che raccoglierà l’eredità della Tonale, in Basilicata.

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A ottobre, Santo Ficili ha chiarito che il nuovo SUV di segmento C arriverà all’inizio del 2028 e sarà un veicolo completamente diverso dall’attuale Tonale; non si tratterà, dunque, di un semplice aggiornamento del modello lanciato nel 2022. Il suo debutto precederà quello di una futura vettura compatta (hatchback) di segmento C, le cui tempistiche saranno definite dal marchio in un secondo momento.