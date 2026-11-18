Al Salone di Parigi 2026, Alfa Romeo ha svelato la Cuorerosso, una concept car che anticipa lo stile dei futuri modelli del marchio. La vettura ha ricevuto grandi apprezzamenti da appassionati e addetti ai lavori che si augurano che il prototipo possa davvero fungere da ispirazione per i futuri modelli che caratterizzeranno la gamma del Biscione. Ricordiamo che sono in arrivo un’erede per la Tonale che sarà prodotta a Melfi e probabilmente avrà un nome diverso e un’erede di Giulietta che però potrebbe avere uno stile di carrozzeria abbastanza diverso da quello di una hatchback.

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Alfa Romeo: la coupé immaginata da Simolude sfoggia un lungo cofano e un cambio manuale

Probabilmente ispirato anche lui da queste novità, nei giorni scorsi, il designer digitale indipendente Simolude ha immaginato come potrebbe essere una nuova vettura sportiva a due porte del marchio del Biscione. Battezzato “Alfa Romeo Duomo“, questo rendering è stato pubblicato sui social.

Vista di tre quarti, l’auto presenta un lungo cofano, un abitacolo arretrato e passaruota posteriori pronunciati. Il tetto digrada verso una coda corta, mentre i cerchi scuri, caratterizzati da fori circolari, riprendono un design tipico delle sportive Alfa Romeo. All’anteriore, il celebre scudetto è inserito all’interno di un’ampia apertura nera che attraversa l’intero frontale. I gruppi ottici, molto sottili, sono suddivisi in segmenti orizzontali. Il cofano è arricchito da una presa d’aria centrale e da due serie di sfoghi, disposti su entrambi i lati.

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Al posteriore, il lunotto fortemente inclinato sovrasta una coda larga, che integra due fanali incassati alle estremità. Il diffusore occupa la maggior parte della sezione inferiore del paraurti e ospita due terminali di scarico circolari. È proprio questo dettaglio a suggerire la presenza di un motore termico, sebbene Simolude lasci a ciascuno il compito di immaginare cosa si celi sotto il cofano.

All’interno, lo sguardo è immediatamente catturato dalla leva del cambio manuale, dotata di pomello in metallo e griglia di selezione a vista. Dietro il volante trovano posto due strumenti circolari, mentre la plancia si distingue per inserti effetto legno e una serie di interruttori fisici. Le cuciture a contrasto rosse sui sedili richiamano la tonalità della carrozzeria. È soprattutto la leva, posizionata al centro del tunnel, a conferire carattere all’abitacolo e a svelare il tipo di auto sportiva immaginata da Simolude.