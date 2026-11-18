Sam Phillips aveva intenzione di riprendere la sua Fiat Grande Panda elettrica e dirigersi verso nord per andare a trovare sua sorella. Era appena tornato dal Galles e aveva lasciato l’auto per una settimana nel parcheggio coperto della redazione di Autocar, il tempo necessario per provare un’Audi RS5 Avant. Quando ha premuto il pulsante sul telecomando, la Fiat è rimasta immobile: le luci erano spente e gli specchietti ancora ripiegati. Pensando di essere fuori portata, Phillips si è avvicinato, poi ha estratto la chiave per aprire la portiera.

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Fiat Grande Panda elettrica: cosa è successo durante la prova di Autocar?

Fino a quel momento, la Grande Panda gli era piaciuta. Nella zona ovest di Londra aveva apprezzato le sue dimensioni compatte, lo stile rétro e la praticità del cavo di ricarica retrattile. Quella mattina, però, una volta entrato nell’abitacolo, il giornalista ha scoperto che il cruscotto era spento e che era impossibile avviare l’auto. Ha quindi contattato Stellantis Assist, che ha affidato l’intervento al servizio di soccorso stradale britannico RAC.

Il tecnico ha ripristinato il funzionamento del veicolo utilizzando un avviatore d’emergenza (booster). A scaricarsi era stata la batteria ausiliaria da 12 volt, quella che alimenta funzioni come la chiusura centralizzata e permette l’attivazione dell’elettronica di bordo. Anche su un veicolo elettrico, se questa batteria è a terra, l’auto può rimanere bloccata. L’intervento sul posto ha consentito a Phillips di ripartire, ma la causa della scarica è rimasta da chiarire.

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In officina, al momento di controllare la batteria, si è verificato un secondo imprevisto: tirando la leva interna per aprire il cofano, il comando si è spezzato di netto. Phillips ha raccontato l’episodio inserendo una battuta sulla qualità del componente. La Grande Panda è rimasta in officina per circa una settimana e l’intervento è stato coperto dalla garanzia, senza alcun costo per il giornalista.

Una volta riavuta, la Fiat ha ripreso a funzionare normalmente. Phillips riferisce di averla guidata senza riscontrare altri problemi elettrici. Si interroga, tuttavia, su quella settimana di fermo nel parcheggio della redazione. L’assistenza post-vendita ha rilevato che la batteria era scarica, ma, stando a quanto riportato da Autocar, resta ancora da chiarire l’origine di questo consumo anomalo di energia. Per il momento, l’inconveniente riguarda solo il veicolo in prova e, da quando è rientrato dall’officina, il guasto non si è più ripresentato.