Fiat ha appena svelato la Argo X per il Brasile e c’è già chi la immagina con il marchio dello Scorpione. Il digital artist indipendente Kleber Silva ha realizzato, con l’ausilio dell’intelligenza artificiale, un rendering di una Fiat Argo X Abarth, ispirandosi alla Abarth 600e. L’idea nasce da un interrogativo posto dallo stesso Silva nel presentare il suo lavoro: Fiat potrebbe puntare su una Argo X in versione sportiva, oppure riservare il trattamento Abarth a un futuro modello della famiglia Grizzly?

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Fiat Argo X Abarth: ecco come Kleber Silva immagina la compatta dello Scorpione

La Argo X di serie è la gemella sudamericana della Grande Panda. Ne riprende la carrozzeria dalle linee spigolose e i fari con effetto “pixel” tipici del modello venduto in Europa, pur modificando alcuni dettagli. Scompare la scritta “Panda” in rilievo sulle portiere, mentre il logo Fiat trova posto al centro del portellone. Nelle prime immagini ufficiali, il veicolo sfoggia una colorazione “Verde Pistacchio” a contrasto con il tetto nero.

Sarà prodotta nello stabilimento di Betim e affiancherà l’attuale Argo all’interno della gamma brasiliana. Per il mercato locale è prevista anche la tecnologia “flex-fuel”, che consente di utilizzare sia benzina che bioetanolo.

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In questo rendering, Silva riprende il linguaggio stilistico sportivo della Abarth 600e, applicandolo a una carrozzeria dalle proporzioni differenti. La Argo X presenta un frontale più verticale, fiancate spigolose e una firma luminosa che richiama immediatamente la Grande Panda. È su questa base che il designer immagina la versione dello Scorpione.

Ed è proprio questa parentela con la Grande Panda a rendere il risultato particolarmente interessante per il pubblico italiano. Ciò che in Brasile rappresenterebbe una variante della Argo X offre anche un’idea di come potrebbe apparire una compatta dal design familiare, rivisitata in chiave Abarth. Se il richiamo alla 600e riguarda lo stile, la questione della motorizzazione rimane invece aperta.

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L’effettivo arrivo di una Fiat Argo X Abarth costituisce una possibilità concreta, sebbene Fiat, per il momento, abbia presentato solo il modello di serie. In Brasile esistono già la Pulse Abarth e la Fastback Abarth. Si tratta di due precedenti che dimostrano come il marchio dello Scorpione abbia saputo ritagliarsi uno spazio su modelli Fiat a carrozzeria rialzata.

Una Argo X sportiva potrebbe trasporre la stessa formula su un veicolo più compatto. La decisione dipenderà dalla strategia che Fiat adotterà per distribuire le versioni sportive all’interno della sua futura gamma sudamericana. È proprio qui che torna a galla l’interrogativo sollevato da Silva riguardo al «Grizzly», un altro nome attorno al quale potrebbe articolarsi la prossima scommessa di Abarth in Brasile.