La Peugeot RCZ Vision ha conquistato il secondo posto nella categoria “Concept-car dell’anno” in occasione del Grand Prix Auto Moto 2026. Il riconoscimento, assegnato il 17 novembre dalla redazione della rivista francese, giunge dopo l’anteprima mondiale del prototipo al Salone dell’Auto di Parigi. A aggiudicarsi il primo posto è stata la Citroën 2CV. Peugeot si è congratulata con Citroën per la vittoria, in una classifica che ha valorizzato due approcci molto differenti nel reinterpretare un nome ben noto al pubblico.

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Peugeot RCZ Vision: come la coupé del Leone si trasforma in questo concept premiato da Auto Moto



Per la RCZ Vision, i designer di Peugeot hanno preso le mosse dalle proporzioni della coupé originale. La sua silhouette bassa e compatta giustifica di per sé la scelta del nome, dato che il profilo rappresenta proprio uno degli elementi più iconici della RCZ. Nella versione “Vision”, tali proporzioni fungono da base per una carrozzeria più scolpita, caratterizzata da linee che conferiscono al veicolo una presenza diversa rispetto al modello a cui si ispira. È proprio l’interazione tra queste due forme, quella familiare della coupé d’origine e quella più decisa del prototipo, a rendere il progetto così interessante.

A Parigi, Peugeot ha utilizzato la RCZ Vision per illustrare una possibile evoluzione del proprio linguaggio stilistico applicato a un’auto sportiva. La scelta di partire da una coupé ha consentito ai designer di lavorare su una silhouette riconoscibile anche a distanza. Di profilo, il richiamo alla RCZ è evidente; avvicinandosi, tuttavia, si scopre un approccio completamente diverso nel trattamento delle superfici. Il secondo posto conferito da Auto Moto premia il lavoro del team, capace di conciliare queste due dimensioni.

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È interessante anche il confronto con il modello vincitore: Citroën ha puntato sulla 2CV, un nome associato a un’auto semplice e accessibile. Peugeot, dal canto suo, ha scelto di rivisitare una coupé tratta dalla propria storia recente, che molti ricordano proprio per la forma della sua carrozzeria. L’esito del concorso vede così salire sullo stesso podio due progetti basati su concezioni dell’automobile molto differenti. Per chi ricorda la RCZ, la Vision rappresenta innanzitutto l’occasione per scoprire come il Marchio del Leone concepirebbe, oggi, una coupé dotata di tali proporzioni.