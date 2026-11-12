Alfa Romeo Cuorerosso, Mesonero-Romanos spiega cosa vedremo sulle prossime Alfa

Al Centro Stile Alfa Romeo di Torino, la Cuorerosso si fa notare per le carreggiate larghe, gli sbalzi corti e il profilo a cuneo. La concept presentata al Salone di Parigi resterà un esemplare da studio, ma il lavoro fatto su quelle proporzioni servirà a disegnare le prossime auto del Biscione. A raccontare come è Alejandro Mesonero-Romanos, responsabile del design di Alfa Romeo, in un’intervista alla Gazzetta dello Sport.

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Alfa Romeo Cuorerosso, cosa passerà dalla concept ai modelli di serie

Un primo esempio è la già citata forma a cuneo. Su una gran turismo come la Cuorerosso, questo stile funziona bene perché la carrozzeria è bassa, il che permette alla fiancata di risalire verso la parte posteriore senza che la coda appaia ingombrante o pesante.

Nel caso di un SUV compatto, invece, chiarisce Mesonero-Romanos, lo stesso approccio porterebbe a una parte posteriore eccessivamente alta e massiccia. Il Centro Stile deve quindi valutare attentamente quali idee possano essere adottate e adattate alle proporzioni specifiche di ogni singolo modello.

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Un SUV, un crossover, una berlina o una compatta a due volumi rispondono infatti a esigenze diverse, anche solo per lo spazio che devono offrire a bordo. Per spiegare come possano comunque somigliarsi, il designer usa l’immagine di una famiglia numerosa. Ogni fratello ha i propri tratti, ma la parentela si riconosce. È il legame che il Centro Stile vuole creare tra le prossime Alfa Romeo, lasciando a ciascuna una propria fisionomia.

La Cuorerosso è stata concepita sulla base di un’architettura multi-energia, progettata per accogliere sia motori a combustione interna che propulsori elettrici. Tuttavia, Mesonero-Romanos sottolinea che i motori termici e ibridi restano di grande importanza per la clientela storica del marchio.

Per chi guida, il carattere di un’Alfa Romeo è definito, in buona misura, dal sound del motore, dall’immediatezza delle sensazioni al volante e dalla reattività meccanica ai comandi dell’acceleratore. Secondo il designer, questi aspetti vengono presi in considerazione nel progetto fin dalle primissime decisioni relative all’architettura del veicolo.

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Lo stesso vale per le tecnologie condivise all’interno del gruppo Stellantis. Far parte di questo conglomerato consente ad Alfa Romeo di accedere a risorse e soluzioni tecniche che, altrimenti, un costruttore indipendente dovrebbe sviluppare autonomamente. In questo contesto, il Centro Stile ha il compito di integrare tali elementi preservando, al contempo, l’essenza del marchio.

La vera prova sarà il passaggio dal concept Gran Turismo a tipologie di carrozzeria pensate per l’uso quotidiano, a cominciare dai modelli compatti del brand. Sarà allora che si vedrà quali aspetti della filosofia “Cuorerosso” riusciranno a mantenere la loro efficacia anche in presenza di una seduta più alta, di un maggiore spazio per i passeggeri e di proporzioni completamente differenti.