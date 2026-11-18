Nel dicembre 1936, con 23 CV e quattro posti, la prima Opel Kadett raggiungeva quasi i 100 km/h. Tuttavia, per un veicolo pensato per le famiglie, la novità più interessante si celava sotto la vernice: una carrozzeria in acciaio autoportante, una soluzione all’epoca rara su un’auto accessibile. La Kadett pesava 757 chilogrammi. Novant’anni dopo, la compatta di Opel si chiama Astra ed è disponibile persino in versione elettrica. Nel frattempo, si sono susseguiti il ​​boom del dopoguerra, i modelli GSi e una generazione di Astra prodotta in oltre quattro milioni di esemplari.

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Opel Astra: dalla Kadett per famiglie ai fari Intelli-Lux HD

Per progettare la prima Kadett, Opel attinse alle risorse già a sua disposizione. Riprese la struttura monoscocca della Olympia, il che consentiva di contenere il peso e semplificare la produzione in fabbrica. Il motore a quattro cilindri da 1.073 cm³ proveniva invece dalla P4. Il modello era proposto in versione berlina a due o quattro porte, oltre che in variante cabriolet. Quando la produzione terminò nel 1940, erano state realizzate 107.608 unità.

Il nome Kadett tornò in scena nel 1962, nel pieno del “miracolo economico” tedesco. La Kadett A offriva quattro posti, un bagagliaio capiente e un motore da 40 CV raffreddato ad acqua. Opel mise in risalto persino il tappo del serbatoio: posizionato all’esterno, questo dettaglio permise al marchio di lanciare una frecciatina alla Volkswagen, promettendo che nessun odore di benzina avrebbe infastidito i passeggeri o il contenuto del bagagliaio. Tre anni più tardi arrivò la Kadett B, più lunga e caratterizzata da una linea posteriore che richiamava quella delle «fastback» americane.

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Nel 1966, una Kadett B su due era già destinata all’esportazione. Con la Kadett C, la gamma spaziava dal modello familiare alla GT/E, una vettura sportiva da 105 CV che pesava appena 900 chili. Si trattò inoltre dell’ultima Kadett a trazione posteriore. Nel 1979, la Kadett D introdusse, per la prima volta in casa Opel, la trazione anteriore.

Opel Kadett Bj. 1936

Un vantaggio che si traduceva in benefici per l’abitacolo: nonostante la carrozzeria fosse stata accorciata, lo spazio interno risultava più ampio. Con la Kadett E, lanciata nel 1984, fu posta particolare attenzione al flusso d’aria attorno al veicolo. Dopo 1.200 ore trascorse in galleria del vento, il coefficiente di resistenza aerodinamica raggiunse lo 0,32, scendendo addirittura allo 0,30 nella versione GSi.

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Nel 1991, la Kadett lasciò il posto all’Astra F. Il nome era già noto agli automobilisti britannici, che lo conoscevano attraverso il marchio Vauxhall. Tra il 1991 e il 1997, Opel ne produsse circa 4,13 milioni di esemplari, tutti dotati di motori con catalizzatore e portiere provviste di rinforzi laterali. Con l’Astra G, la gamma di carrozzerie si ampliò, dalla versione familiare alla coupé, e la scocca beneficiò di una galvanizzazione integrale.

Opel Kadett B, Limousine viertürig

L’Astra H, introdotta nel 2004, inaugurò il sistema di illuminazione adattiva AFL, in grado di illuminare l’interno delle curve. Con la generazione J ha fatto il suo debutto l’«Opel Eye», una telecamera in grado di leggere i segnali stradali e di avvisare il conducente in caso di superamento involontario della corsia.

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Eletta «Auto dell’anno 2016», l’Astra K presentava un peso che poteva essere inferiore di 200 chilogrammi rispetto alla generazione precedente e ha introdotto, in questa categoria, i fari a matrice adattivi Intelli-Lux LED. Nel 2021, con l’Astra L, Opel ha presentato la prima generazione disponibile anche con una motorizzazione completamente elettrica. Anche il frontale si è evoluto, integrando il pannello scuro «Opel Vizor», che collega visivamente i fari al logo.

Opel Kadett GLS 5dr (1983)

Sull’Astra restylée, progettata, sviluppata e prodotta a Rüsselsheim, il Vizor è stato reso più sottile, mentre il «Blitz» situato al centro del frontale si illumina per la prima volta. I fari Intelli-Lux HD proseguono il percorso avviato dai sistemi AFL, e i sedili «Intelli-Seats», dotati di un incavo ergonomico, sono offerti di serie. La gamma comprende versioni elettriche a batteria, ibride plug-in, ibride e diesel.