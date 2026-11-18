Ormai ci siamo: Milano AutoClassica 2026 è ai nastri di partenza. Domani l’apertura ufficiale. L’importante salone lombardo, di fama internazionale, andrà in scena fino a domenica 22 novembre e proporrà mille attrazioni agli ospiti.

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All’appuntamento non mancherà l’ASI (Automotoclub Storico Italiano), con una presenza in grande stile. Il suo Village, allestito nel Padiglione 16, coinvolgerà pure una ventina di club federati.

Nei suoi spazi, ben inseriti nella tela espositiva di Milano AutoClassica 2026, non ci sarà modo di annoiarsi. All’ingresso dello stand domineranno la scena tre vetture iconiche, per celebrare i 100 anni della Carrozzeria Touring. Si tratta di un’Osca 1600 GT del 1961, di una Maserati 3500 GTI del 1962 e di una Lamborghini 400 GT 2+2 Prototipo del 1966.

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Queste perle illumineranno ulteriormente l’eccezionale parterre di auto classiche e sportive attese in questa 16esima edizione di Milano AutoClassica, in programma come al solito nei padiglioni dell’area fieristica di Rho.

Saprà attrarre come una calamita, nello stand ASI, la Ferrari 126 C4 di Formula 1, vincitrice del Gran Premio del Belgio del 1984, con Michele Alboreto al volante. Parliamo di una vettura che contribuì, per la casa di Maranello, alla conquista del secondo posto nel mondiale costruttori. La sua presenza vuole omaggiare il driver milanese, che è stato uno dei piloti italiani più amati di tutti i tempi.

La miscela fra car-design e corse offerta dall’ASI Village sarà un ottimo alimento per soddisfare gli appetiti degli appassionati. Del già citato Michele Alboreto, a Milano AutoClassica 2026, si approfondirà anche il profilo sportivo e umano, a 70 anni dalla sua nascita.

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Il tutto nell’ambito di alcuni incontri allestiti per parlare del motorsport e dei suoi protagonisti. In questo ambito è prevista la presenza, fra gli altri, di Bruno Giacomelli, Pierluigi Martini, Thierry Boutsen, Daniele Audetto e Davide Roda.

A fianco della Ferrari 126 C4 ci sarà un altro simbolo degli anni ’80, anche se meno nobile e raffinato: la Fiat Uno Turbo. Parliamo di un’utilitaria molto pepata, che nel suo tempo storico seppe generare vibranti pulsioni emotive. Ad impreziosire ulteriormente l’esposizione dell’Automotoclub Storico Italiano a Milano AutoClassica 2026 ci penserà l’omaggio a un altro mito italiano: la Piaggio Ape.

Qui, però, ci occupiamo di auto e preferiamo concentrare le nostre attenzioni sui mezzi a quattro ruote. Di particolare rilievo, nell’ASI Village, sarà la già citata presenza di alcune auto in onore del secolo di vita della Carrozzeria Touring, nata a Milano il 25 marzo 1926, su iniziativa di Felice Bianchi Anderloni e Gaetano Ponzoni.

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L’ambizione dei due era quella di rivoluzionare il comparto attraverso le leve dello stile e dell’innovazione tecnica. Molto chiara la loro filosofia, riassunta nel motto “Il peso è il nemico, la resistenza dell’aria è l’ostacolo”. Da questa visione prese forma, negli anni Trenta, il brevetto Superleggera, un rivoluzionario sistema costruttivo basato su una struttura tubolare in acciaio rivestita da sottili pannelli in alluminio.

Questa soluzione progettuale, di grande finezza ingegneristica, coniugava leggerezza, aerodinamica ed eleganza. Il suo uso contribuì a scrivere pagine memorabili della storia automobilistica. Facendo appello all’estro creativo dei propri designer e al particolare processo realizzativo prima illustrato, la Carrozzeria Touring ha legato il suo nome a modelli da sogno firmati Alfa Romeo, Ferrari, Maserati, Aston Martin e compagnia. La tradizione continua ancora oggi tra artigianalità, ricerca e design. A Milano AutoClassica 2026 si potranno ammirare alcuni gioielli connessi al suo brand.

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Fonte | ASI Automotoclub Storico Italiano