Sono uno ogni diciassette i veicoli che in Italia girano senza RC Auto, e il conto (naturalmente) lo pagano gli altri. Nel 2025 i mezzi privi di polizza sono stimati in circa 2,8 milioni, il 5,8% del parco circolante.

Advertisement

Significa che nel prossimo ingorgo la macchina “scoperta” potrebbe essere quella che avete davanti, o quella che vi sta per tamponare. Quando succede, i danni non evaporano: li copre il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, alimentato da una quota dei premi che versano gli automobilisti in regola. Chi paga l’RC Auto, insomma, paga anche per chi non lo fa.

La geografia smonta anche qualche pregiudizio. Le percentuali più alte stanno in Campania, con il 9,7%, e in Valle d’Aosta, con il 9,3%. Oltre il 40% dei veicoli non assicurati, cioè 1,14 milioni, circola al Nord. Il vizio non ha un solo accento, e chi lo attribuisce solo al Sud non sa leggere le statistiche.

Advertisement

In denaro, la faccenda vale circa 1,4 miliardi di euro di premi mai versati, secondo la stima di Segugio.it costruita sulle tariffe medie regionali. Campania e Lazio guidano la classifica degli ammanchi.

La Manovra 2027 prova a mettere un freno con un sistema di controlli incrociati ogni tre mesi tra cinque banche dati pubbliche e assicurative. A coordinarli sarà il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con il supporto dell’ACI. Gli elenchi dei trasgressori finiranno alla Polizia stradale, che potrà sanzionare in modo mirato e avviare le procedure di regolarizzazione.

Nell’attesa, chi paga l’RC Auto regolarmente può proteggersi da solo con la garanzia accessoria “Veicoli non assicurati”. Il risarcimento arriva direttamente dalla propria compagnia e il costo medio supera di poco i 20 euro l’anno. Eppure la sceglie appena il 2% di chi confronta le offerte su Segugio.it, uno su cinquanta.

Advertisement

Emanuele Anzaghi, Amministratore Delegato di Segugio.it, afferma che chi circola senza assicurazione scarica sugli automobilisti in regola il costo dei danni che provoca, e i controlli incrociati previsti dalla legge di bilancio possono diventare uno strumento efficace contro il fenomeno. Intanto, la polizza che copre l’altrui dimenticanza resta lì, ignorata dal 98% di chi potrebbe farla.