Nuovo Alfa Romeo C-SUV, lo stile Cuorerosso veste il futuro SUV di Melfi

Il nuovo Alfa Romeo C-SUV incontra lo stile della concept “Cuorerosso” in un rendering realizzato da Mirko Del Prete. Il digital artist indipendente ha pubblicato su Instagram una proposta che cerca di trasferire alcuni tratti distintivi del prototipo, svelato di recente, sul futuro modello che sarà prodotto a Melfi.

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La carrozzeria rossa, i gruppi ottici sottili e la coda caratterizzata da elementi circolari suggeriscono una possibile direzione estetica: un’interpretazione personale che accresce l’attesa per il prossimo SUV del marchio del Biscione.

Il nuovo C-SUV Alfa Romeo immaginato con i tratti stilistici della “Cuorerosso”

L’ispirazione nasce dal ruolo che Santo Ficili ha attribuito alla “Cuorerosso”. L’amministratore delegato ha spiegato che la concept proietta nel futuro i canoni stilistici del marchio, rendendoli adattabili a diverse tipologie di carrozzeria, inclusi i SUV. Ha inoltre confermato che il nuovo modello integrerà elementi derivati ​​da quel progetto. Del Prete parte da questo presupposto per immaginare un veicolo dall’aspetto sportivo, pur mantenendo le proporzioni e le caratteristiche funzionali tipiche di un SUV.

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Il frontale è dominato da un grande scudetto allungato, caratterizzato da una grafica che richiama l’emblema del Biscione. Ai suoi lati si trovano fari a sviluppo orizzontale e dal taglio netto, impreziositi da brevi segmenti luminosi che ne definiscono lo “sguardo”. Il cofano presenta linee scolpite e marcate, mentre il paraurti ospita ampie prese d’aria inferiori con griglia a nido d’ape. Dettagli color bronzo creano un contrasto con la verniciatura rossa, collegando visivamente il frontale ai cerchi.

La vista laterale rivela un cofano imponente, passaruota muscolosi e una superficie vetrata che si assottiglia verso la parte posteriore. La linea del tetto digrada dolcemente mantenendo le barre longitudinali, mentre le grandi ruote sfoggiano il classico design Alfa Romeo “a disco telefonico”. Le fiancate sono definite da linee tese e i vetri scuri contribuiscono a conferire un assetto sportivo: scelte di design che plasmano la visione del futuro modello. Gli specchietti retrovisori riprendono la colorazione rossa della carrozzeria, rafforzando la continuità visiva.

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Al posteriore, il legame con la concept Cuorerosso è particolarmente evidente nei gruppi ottici circolari, affiancati da elementi che si estendono verso il centro del portellone. La scritta Alfa Romeo è collocata nella parte superiore, al di sotto di un lunotto fortemente inclinato e di uno spoiler pronunciato.

Il paraurti presenta una sezione inferiore scura e scolpita, caratterizzata da un elemento centrale verticale e da dettagli che richiamano le finiture color bronzo presenti altrove sul veicolo. Il risultato è un posteriore compatto che, tuttavia, enfatizza la larghezza visiva della vettura.

Per quanto riguarda il progetto vero e proprio, Alfa Romeo ha già annunciato la produzione presso lo stabilimento di Melfi, il coinvolgimento del Centro Stile di Torino e l’impiego della piattaforma STLA Medium, compatibile con diverse tipologie di motorizzazione (multi-energia).

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Un comunicato stampa diffuso a luglio indicava la presentazione ufficiale per il quarto trimestre del 2027. In una recente intervista, Ficili ha collocato l’arrivo del SUV all’inizio del 2028: una tempistica coerente con un debutto previsto entro la fine del 2027, seguito dal lancio commerciale.

Il nuovo Alfa Romeo C-SUV si posizionerà a cavallo tra i segmenti C e D. Le opzioni relative alle motorizzazioni sono ancora in fase di definizione; Ficili si è espresso favorevolmente riguardo al motore tre cilindri da 1,2 litri aggiornato da Stellantis, pur senza confermarne esplicitamente l’impiego su questo specifico modello.

Restano ancora da svelare dettagli quali la denominazione commerciale, le dimensioni definitive, la potenza e gli allestimenti. Il dirigente ha tuttavia sottolineato le caratteristiche attese: prestazioni, comportamento stradale, piacere di guida, qualità degli interni e un design ispirato al “Cuorerosso”.