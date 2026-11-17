A Mirafiori la Fiat 500 è ferma da cinque settimane. A Piazza Affari, invece, il conto per Stellantis si aggiorna di ora in ora. Alle 11.07 di martedì 17 novembre il titolo valeva 3,288 euro, in calo del 2,7%, dopo essere sceso fino a 3,279 euro, un nuovo minimo. A quei prezzi il gruppo vale in Borsa circa 9,5 miliardi di euro. In poco più di una settimana le azioni hanno perso oltre il 17%. Da inizio anno il calo supera il 65%.

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Stellantis continua a scendere; Oddo taglia il target price a 3 euro

L’analisi pubblicata da Oddo BHF ha ulteriormente appesantito la mattinata. La banca d’affari franco-tedesca ha declassato il titolo, passando da «neutrale» a «underperform» (sotto-performance). In parole povere, prevede che Stellantis registrerà una performance inferiore a quella del mercato. Più che il cambio di raccomandazione, a colpire è la rapidità con cui gli analisti hanno rivisto le proprie stime. Il 29 ottobre avevano già ridotto il target price da 5,50 a 4,50 euro. Ora è stato fissato a 3 euro, il che equivale a una riduzione complessiva di circa il 45% in meno di tre settimane.

Alcuni scommettono addirittura sul proseguimento di questo crollo. Dieci fondi hanno dichiarato alla Consob posizioni «short» (o ribassiste) che rappresentano, nel complesso, il 9,54% del capitale. La quota più rilevante è detenuta dal fondo britannico Marshall Wace (2,11%), seguito da Jericho Capital, KGH e Jupiter Asset Management. Tali fondi vendono azioni prese in prestito, con l’obiettivo di riacquistarle in seguito a un prezzo inferiore.

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Se la scommessa si rivela vincente, il profitto deriva dalla differenza di prezzo. Anche la cifra del 16,94%, ottenuta sommando le esposizioni dichiarate da Morgan Stanley, Goldman Sachs e Bank of America, sta facendo molto discutere. Tuttavia, tali dichiarazioni riflettono situazioni riferite a momenti diversi e comprendono, oltre alle azioni, svariati strumenti finanziari. Basti pensare al caso di Goldman Sachs: la sua partecipazione diretta al capitale rappresenta appena lo 0,04%, mentre la gran parte dell’esposizione dichiarata è costituita da prodotti derivati.

Secondo Antonio Filosa, la sfida cruciale risiede nella capacità di Stellantis di ottenere profitti dai veicoli venduti e di generare liquidità. Nel terzo trimestre, a fronte di un fatturato di 37,6 miliardi di euro, il risultato operativo rettificato si è fermato a 256 milioni, pari ad appena lo 0,7% del fatturato. Il gruppo ha chiuso il periodo con una perdita netta di 453 milioni e ha assorbito circa 4 miliardi di euro di liquidità a livello industriale.

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L’obiettivo è tornare a generare flussi di cassa positivi entro il 2027, proprio nel momento in cui, come spiegato da Filosa durante l’assemblea dell’Anfia, l’aumento dei prezzi delle materie prime, dei chip e di altri componenti elettronici potrebbe tradursi in costi aggiuntivi nell’ordine dei miliardi. Questa pressione sui costi potrebbe protrarsi fino al 2028.

A Mirafiori, quantomeno, è stata fissata una data: lunedì 23 novembre le linee di produzione della Fiat 500 elettrica e ibrida riprenderanno l’attività. L’azienda ha attribuito lo stop alla carenza di componenti, che ha rallentato anche altri reparti, seppur per periodi più brevi. Nel reparto carrozzeria, che impiega circa 1.400 persone, la produzione della 500 ripartirà dopo cinque settimane di interruzione.