Fiat Panda è stata l’auto più rubata in Italia nel 2024. Il «Dossier sui furti di veicoli 2025» di LoJack Italia, che si basa sui dati del Ministero dell’Interno, ne registra 13.311. Per rendere conto del diverso, basta guardare il secondo modello in classifica, la Fiat 500, che ne conta 5.254. Tra le prime sei posizioni figurano quattro modelli Fiat, tra cui la Punto; sebbene questo modello non sia più in commercio come auto nuova da anni, rimane molto diffuso sulle strade italiane.

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Fiat: quali sono i modelli più rubati dopo la Panda e la 500?

A separare la 500 dalla Lancia Ypsilon, terza con 5.048 furti, ci sono poco più di duecento casi. La Fiat Punto è quarta con 4.295, davanti all’Alfa Romeo Giulietta (3.606) e alla Fiat 500L (3.452). Chiudono la top ten la Smart Fortwo (2.150), la Citroën C3 (1.917), la Volkswagen Golf (1.608) e la Ford Fiesta (1.496).

Il caso della Punto aiuta a comprendere perché modelli la cui produzione è cessata compaiano ancora in questa classifica. Finché un gran numero di tali veicoli continua a circolare, esiste una domanda di pezzi di ricambio, come un faro, un paraurti o un componente meccanico. Una parte di questa richiesta può alimentare il mercato illegale dei ricambi, mentre altri veicoli rubati finiscono in circuiti di rivendita.

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Il numero dei furti va comunque rapportato alla diffusione di ciascun modello. Per valutare il livello di rischio a cui è esposto il proprietario di una Panda rispetto a quello di un’altra vettura, bisognerebbe conoscere il numero di esemplari in circolazione.

Circa il 78% dei furti si concentra in cinque regioni. La Campania è in testa con 31.428 episodi, seguita da Lazio (24.153), Sicilia (19.622), Puglia (16.013) e Lombardia (14.694). Sono conteggi assoluti. A livello provinciale, l’Indice della Criminalità 2026 del Sole 24 Ore segnala criticità a Foggia, Napoli, Barletta-Andria-Trani, Catania e Roma.

Per quanto riguarda SUV e crossover, la classifica è più serrata. Nel 2024, la Jeep Renegade è stata il modello più rubato, con 2.192 casi. La Fiat 500X ne ha registrati 2.168, ovvero appena 24 in meno. Il distacco aumenta a partire dal terzo posto, occupato dalla Range Rover Evoque con 1.634 furti. Seguono la Jeep Compass e la Peugeot 3008, testa a testa rispettivamente con 748 e 737 furti.