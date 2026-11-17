Per scoprire l’evoluzione di una Maserati scoperta nell’arco di oltre sessant’anni, basterà fare pochi passi al salone Milano AutoClassica 2026. Dal 19 al 22 novembre, presso lo stand B02 di Ruoteclassiche (padiglione 16), il prototipo Maserati 3500 GT Cabriolet Vignale del 1959 sarà esposto accanto alla GranCabrio da 490 CV. Si tratta dei due modelli scelti dalla rivista per illustrare la copertina del numero di novembre. Sarà, di fatto, possibile passare dal posto guida concepito alla fine degli anni Cinquanta ai quattro posti della GranCabrio odierna.

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Maserati a Milano AutoClassica: la Vignale ritrova l’aspetto del Salone di Torino

L’esemplare in mostra è la 3500 GT (telaio 101.505), uno dei sei prototipi realizzati dalla Carrozzeria Vignale sotto la direzione stilistica di Giovanni Michelotti. La vettura debuttò al Salone dell’Automobile di Torino nel 1959. Il suo lungo cofano e la coda slanciata prefiguravano le linee della 3500 GT Cabriolet Vignale, prodotta in circa 250 esemplari tra il 1959 e il 1964. La versione di serie conquistò anche il pubblico statunitense, in un periodo in cui l’interesse per le auto sportive di lusso italiane era in forte crescita.

Sono stati necessari tre anni di lavoro, dal 2023 al 2026, per riportare l’auto alla sua configurazione originale, quella che presentava al momento del suo debutto. Il restauro è stato eseguito a Modena con il supporto di Maserati Classiche, che ha consultato gli archivi del Marchio per verificare i dettagli dell’epoca. La carrozzeria è color argento, mentre l’abitacolo abbina l’avorio al rosso, impreziosito da tappetini blu e dettagli dorati.

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Sebbene questo accostamento possa sorprendere oggi, in realtà riprende i colori del logo Vignale. Davanti al conducente si trova un motore a sei cilindri in linea da 3.485 cm³, dotato di carburatori Weber e capace di erogare 235 CV, abbinato a un cambio manuale ZF a quattro rapporti. Il tutto è completato da ruote a raggi Borrani.

La velocità massima raggiungeva circa 235 km/h. Ad aprile, il prototipo ha ricevuto la centesima Certificazione di Autenticità da parte di Maserati Classiche, come ha ricordato il responsabile del programma, Cristiano Bolzoni. Lanciato nel 2021 e oggi integrato in «BottegaFuoriserie», questo programma affida a un comitato di specialisti il ​​compito di confrontare le caratteristiche di ogni veicolo con i documenti conservati negli archivi.

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La GranCabrio da 490 CV e le altre Maserati in esposizione

Accanto al modello Vignale, sarà possibile ammirare una GranCabrio «Blu Emozione» con interni «Greige». È dotata di quattro posti e di una capote in tessuto che si apre in 14 secondi, anche durante la marcia. Il frontale si distingue per le prese d’aria ridisegnate e uno splitter centrale, mentre al posteriore i gruppi ottici sono stati modificati e presentano ora lenti trasparenti.

Sotto il cofano trova posto il V6 «Nettuno» biturbo da 3 litri, capace di erogare 490 CV e dotato di un sistema di accensione a precamera. Per questa versione, Maserati ha previsto la modalità di guida «Country». Il marchio ha inoltre rivisto le tarature della trasmissione e introdotto cerchi che ampliano la carreggiata di 10 millimetri. Questa presenza a Milano si inserisce nell’ambito delle celebrazioni per il centenario del Tridente e degli esordi di Maserati nelle competizioni. Il simbolo apparve per la prima volta in occasione della Targa Florio del 1926 su un’auto da corsa, per poi diventare il tratto distintivo dei modelli Maserati di serie.

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Nell’atrio centrale saranno inoltre esposte tre vetture provenienti dalla Collezione Maserati Umberto Panini. La 6C34 risale all’epoca in cui i fratelli Maserati gareggiavano ancora. La Tipo 61 testimonia il periodo delle gare di durata all’inizio degli anni Sessanta. La Maserati Alfieri proietta l’esposizione nel 2014, anno in cui il Tridente presentò, al Salone di Ginevra, la propria visione di una coupé contemporanea.