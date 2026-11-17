La nuova Lancia Delta avrebbe dovuto debuttare nel 2028, dopo la Ypsilon e la Gamma. Secondo la testata francese L’Argus, lo sviluppo di questa compatta sarebbe stato abbandonato, poiché la potenziale clientela per una Delta a vocazione sportiva sarebbe troppo ristretta per giustificare un tale investimento. A questo punto, sorge spontaneo chiedersi cosa perda Lancia rinunciando a questo progetto. Eliminare un modello dal piano industriale è una cosa; accantonare un nome che, a distanza di decenni, fa ancora parlare del marchio, è ben altra.

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Perché una Delta Integrale destinata a pochi intenditori avrebbe senso

La logica industriale di Arnaud Belloni è comprensibile. Una compatta «premium» deve conquistare una clientela che forse conosce solo superficialmente la storia della Delta. Per convincere questi acquirenti servono un prezzo competitivo, motorizzazioni adatte ai diversi mercati e un’auto pratica nell’uso quotidiano. Tuttavia, più ci si avvicina a questi requisiti, più diventa difficile soddisfare chi attende da anni un’erede dell’Integrale. Il rischio, per Lancia, era quello di ritrovarsi con una buona compatta, sulla quale però il nome «Delta» avrebbe fatto gravare aspettative impossibili da soddisfare.

È in questo contesto che si spiega l’interesse di Belloni per una piccola vettura urbana «premium», sulla scia della Y10. Essa occuperebbe una posizione ben definita accanto alla Ypsilon e alla Gamma, consentendo a Lancia di riallacciarsi a un segmento in cui il marchio ha una storia importante da far valere. Una Delta, dal canto suo, avrebbe avuto una missione diversa: quella di catturare l’attenzione, anche da parte di chi varca la soglia di una concessionaria Lancia per pura curiosità.

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Al Salone di Parigi, Belloni ha citato esplicitamente la Delta Integrale, accanto alla Stratos, alla 037 e alla Fulvia, tra i modelli che gli appassionati del marchio vorrebbero acquistare. Per rivolgersi a questo pubblico, ha accennato all’idea di veicoli speciali prodotti in serie molto limitata, ipotizzando, perché no, il lancio di un nuovo modello ogni due anni. La scelta dei modelli, per il momento, rimane aperta. Una «Integrale» moderna si inserirebbe in quest’ottica, a patto che il marchio trovi le risorse necessarie per trasformare l’idea in un progetto concreto.

Con una produzione limitata, Lancia godrebbe di una maggiore libertà nel conferire al veicolo proporzioni, prestazioni e un comportamento stradale all’altezza del nome. Resta da stabilire il costo di un’operazione del genere e il prezzo di vendita finale dell’auto.

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Una serie limitata potrebbe giustificare un progetto che farebbe fatica a essere redditizio basandosi sui volumi di una vettura compatta, ma escluderebbe di fatto molti di coloro che attendevano la Delta del 2028. Per loro, il ritorno dell’Integrale resterebbe, in ogni caso, un’ottima notizia. Potersela effettivamente permettere, invece, sarebbe tutta un’altra storia.