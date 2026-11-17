L’erede del Tonale arriverà all’inizio del 2028; sarà seguita dalla compatta destinata a prendere il posto della Giulietta, mentre la Junior rimarrà il modello d’accesso alla gamma almeno fino ai primi anni del prossimo decennio. All’interno della futura offerta di Alfa Romeo, il principale interrogativo riguarda il segmento D.

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La Giulia e lo Stelvio rimarranno in produzione fino alla fine del 2027, mentre il marchio sta ancora valutando come presidiare questa fascia di mercato in seguito. La questione, ancor prima di affrontare il tema delle motorizzazioni o delle piattaforme, verte sulla tipologia di veicolo da progettare. Si parla di un solo veicolo, un mix tra una berlina e un crossover. La domanda però sorge spontanea: una gamma priva di una berlina sportiva è davvero una buona scelta per l’immagine del “Biscione”?

Alfa Romeo: cosa mancherebbe alla futura gamma in assenza di una berlina sportiva

Nel nuovo corso di Alfa Romeo, come sappiamo il primo passo sarà il SUV che succederà al Tonale, la cui produzione è prevista a Melfi. Riprenderà alcuni tratti del concept Cuorerosso e si collocherà nella parte alta del segmento C, alle porte del segmento D. La futura compatta, che Santo Ficili identifica con il nome di Giulietta, presenterà proporzioni differenti rispetto alla sua antenata. L’amministratore delegato ha spiegato che la presenza delle batterie nel pianale potrebbe richiedere qualche centimetro di altezza in più. Il calendario dei lanci resta ancora da definire.

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A un livello superiore, la natura della futura Alfa Romeo di segmento D non è stata ancora stabilita. Ficili ha precisato che il progetto iniziale, basato su un’architettura esclusivamente elettrica, è stato abbandonato. Una delle ipotesi al vaglio consiste nel proporre un modello unico, con proporzioni a metà strada tra una berlina e un crossover, che raccolga parte dell’eredità di Giulia e Stelvio.

Dal punto di vista industriale, una scelta del genere sarebbe del tutto comprensibile. Concentrare gli investimenti su un’unica tipologia di carrozzeria consentirebbe potenzialmente di raggiungere una clientela più ampia, soprattutto se il modello offrisse una posizione di guida leggermente rialzata e maggiore comfort.

Tuttavia, per Alfa Romeo, il valore della Giulia va ben oltre il semplice volume di vendite. Questa berlina ha infatti rappresentato il simbolo del biscione per tanti anni e permesso al marchio milanese di competere direttamente con la BMW Serie 3, anche nelle versioni pensate per l’uso quotidiano. Se la variante Quadrifoglio ha rappresentato una sorta di vetrina, sono state le declinazioni meno potenti della Giulia a concretizzare questa filosofia su strada e nei preventivi di chi cercava una berlina per la vita di tutti i giorni.

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Con l’erede della Tonale già in programma, Alfa Romeo avrà un SUV vicino per dimensioni al segmento D. Se anche il modello destinato a raccogliere l’eredità di Giulia e Stelvio avrà una carrozzeria rialzata, due vetture finiranno per rivolgersi a esigenze in parte simili. Una berlina darebbe invece al Biscione una proposta distinta proprio nella fascia in cui oggi si confronta con la Serie 3. È questo il punto da valutare prima di rinunciarvi: quanto spazio guadagnerebbe Alfa Romeo sul mercato e quanto ne lascerebbe alle rivali?