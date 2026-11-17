Tre Fiat elettriche entrano a far parte delle flotte comunali di Atami e Kiryu, due città giapponesi legate da decenni a Sanremo e Biella. Stellantis Japan ha donato ad Atami una 600e La Prima e una 500e Open, mentre Kiryu ha ricevuto una seconda 600e La Prima, caratterizzata da una livrea ideata da un artista locale. I veicoli saranno utilizzati per gli spostamenti di servizio delle due amministrazioni comunali. A distinguerle dalle altre Fiat in circolazione sono, innanzitutto, i dettagli che ripercorrono la storia di questi due gemellaggi.

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Fiat 500e e 600e ad Atami per i 50 anni del gemellaggio con Sanremo

Ad Atami, nella prefettura di Shizuoka, la consegna dei veicoli è avvenuta il 7 novembre durante la “Festa ITALY”, organizzata nel parco sul lungomare di Nagahama. Alla cerimonia ha partecipato il sindaco Sakae Saito. L’appuntamento celebrava i cinquant’anni del gemellaggio con Sanremo, siglato nel 1976. Quell’anno compare sulle targhe di entrambe le auto, mentre sulle fiancate la scritta dedicata all’anniversario riprende i colori della bandiera italiana.

Sul retro, un motivo a forma di foglia accompagna la dicitura “Zero-carbon city ATAMI”, in linea con gli obiettivi ambientali del comune. I due veicoli presentano inoltre caratteristiche peculiari: con la 600e, l’amministrazione comunale aggiunge alla propria flotta un SUV compatto destinato agli spostamenti quotidiani. La scelta della 500e Open, dotata di tetto apribile, richiama invece il legame con il mare e lo stile di vita all’aria aperta, tratti che accomunano Atami e Sanremo.

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La consegna del veicolo a Kiryu, nella prefettura di Gunma, è avvenuta il 12 novembre presso il municipio, alla presenza del sindaco Keiji Araki e di Antonio Norfo, in rappresentanza dell’Ambasciata d’Italia. I legami con l’Italia risalgono al 1963, anno del gemellaggio con la città di Biella. Inoltre, l’amministrazione comunale giapponese si è posta l’obiettivo di raggiungere zero emissioni nette di gas serra entro il 2050.

Per la 600e di Kiryu, l’artista Tsuyoshi Nemoto, nato e residente in città, è partito da una carrozzeria bianca, scegliendo il giallo come colore dominante. Il motivo decorativo richiama i profili a dente di sega dei tetti degli edifici industriali locali e cela riferimenti che gli abitanti di Kiryu possono cogliere al primo sguardo: vi si riconoscono il monte Azuma, il parco divertimenti, lo zoo e persino il numero 376, che rimanda al codice postale della città. I ​​residenti avevano già avuto modo di vedere il veicolo il 25 ottobre, in occasione di un evento comunale dedicato agli obiettivi di sviluppo sostenibile.

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Le consegne di novembre proseguono un’iniziativa partita in aprile, quando Stellantis Japan aveva donato una Fiat 600e a Kyoto, gemellata con Firenze. Il progetto si inserisce nell’anno in cui Italia e Giappone celebrano 160 anni di relazioni diplomatiche. Hitoshi Narita, presidente e amministratore delegato di Stellantis Japan, ha espresso l’auspicio che l’impiego delle Fiat nelle flotte comunali avvicini i cittadini alla mobilità elettrica e dia continuità agli scambi con le città italiane.

Queste auto inizieranno dunque una seconda vita dopo le cerimonie, venendo utilizzate per gli spostamenti quotidiani. Ad Atami, il richiamo a Sanremo è immediatamente visibile sulle portiere. A Kiryu, per rinsaldare il legame con Biella, si è partiti invece da ciò che gli abitanti vedono ogni giorno attorno a sé: dalla sagoma dei vecchi tetti industriali ai profili del monte Azuma.