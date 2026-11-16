Stellantis, Morgan Stanley, Goldman Sachs e Bank of America dichiarano posizioni pari a quasi il 17% del capitale

Morgan Stanley, Goldman Sachs e Bank of America hanno dichiarato posizioni finanziarie su Stellantis che, sommate, equivalgono al 16,94% del capitale. I dati, riportati da Milano Finanza, provengono dalle comunicazioni depositate presso le autorità di vigilanza statunitensi e olandesi. Quel quasi 17% comprende sia partecipazioni effettive sia posizioni legate a strumenti finanziari. In altre parole, solo una parte della cifra corrisponde ad azioni detenute direttamente o indirettamente dalle banche.

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Stellantis, quanto pesano Morgan Stanley, Goldman Sachs e Bank of America

La comunicazione più recente è quella di Morgan Stanley, depositata il 13 novembre presso la SEC e riferita al 30 settembre. La banca ha dichiarato una posizione del 6,9%, equivalente a circa 203,4 milioni di azioni. Su circa 202,9 milioni di titoli, i diritti di voto sono esercitabili in modo condiviso. Anche il potere di disporre dei titoli risulta condiviso. Nel totale sono già comprese le azioni riportate dalla controllata Morgan Stanley & Co. International. La banca ha precisato che la posizione rientra nella normale attività e che, con queste operazioni, non intende influenzare il controllo di Stellantis.

Goldman Sachs ha dichiarato il 5,06% all’autorità olandese dei mercati finanziari il 22 ottobre. La partecipazione effettiva è dello 0,04%, mentre il 5,02% è legato a strumenti finanziari. Nella stessa comunicazione figura anche una posizione corta lorda del 2,62%. Può derivare da attività di copertura o di intermediazione. Il dato lordo, preso da solo, lascia aperta la questione di quanto la banca sia esposta a un eventuale ribasso del titolo.

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Per Bank of America, la comunicazione riferita all’11 novembre indica una posizione del 4,98%, in lieve calo rispetto al 5,05% del giorno precedente. Lo 0,93% corrisponde a una partecipazione effettiva indiretta. Il restante 4,05% riguarda posizioni potenziali, riconducibili soprattutto a swap, opzioni e altri strumenti finanziari. Le operazioni fanno capo a più società del gruppo, tra cui BofA Securities e Merrill Lynch International.

Il dato sulle tre banche arriva mentre Stellantis è vicina ai minimi storici in Borsa. Nella mattinata del 16 novembre, secondo Milano Finanza, il titolo scambiava intorno a 3,48 euro a Piazza Affari. Il gruppo guidato da Antonio Filosa sta portando avanti il rilancio industriale in una fase segnata dalla pressione sui margini in Europa, dalle difficoltà sul mercato americano e dai timori per il rincaro di materie prime e componenti. Le tre comunicazioni fotografano posizioni rilevate in date diverse, tra fine settembre e metà novembre.