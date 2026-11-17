La 1000 Miglia 2027 comincia a profilarsi all’orizzonte. Anche se diversi mesi mancano ancora all’appello, le emozioni dell’evento sono già nell’etere. Quella del prossimo anno sarà l’edizione celebrativa di una ricorrenza anagrafica importante: il secolo di vita. La storica gara di velocità, oggi rievocata con la formula della rievocazione turistica, nacque infatti quando le lancette del tempo segnavano il 1927.

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Per il centenario della “Freccia Rossa” si annuncia una collaborazione speciale: quella con il Pebble Beach Concours d’Elegance 2027, in programma nel cuore della prossima estate. L’esclusiva sfida di bellezza statunitense farà da base per il debutto della Classe 1000 Miglia. Attese auto sportive di grande pregio, firmate da marchi quali Alfa Romeo, BMW, Ferrari, Lancia e Mercedes-Benz.

Alla vettura più meritevole iscritta nello speciale raggruppamento sarà assegnato un premio speciale: il 1000 Miglia Trophy. Sarà una prima assoluta, che potrebbe avere un seguito anche oltre la ricorrenza anagrafica del centenario della mitica corsa automobilistica italiana, che attraversava le strade del Belpaese sul percorso da Brescia a Roma e ritorno.

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Onorare il centenario della 1000 Miglia insieme al Pebble Beach Concours d’Elegance è motivo di grande orgoglio per gli organizzatori dei due eventi, uniti dal fil rouge dell’esclusività. La partnership, destinata a prendere forma, come già scritto, attraverso la creazione di una classe 1000 Miglia, renderà omaggio a vetture che hanno scritto la storia della “Freccia Rossa”.

Sarà un modo affascinante per dare ulteriore risalto a un patrimonio di passione, ingegno e cultura automobilistica, come sottolinea Beatrice Saottini, Presidente di 1000 Miglia Srl. L’obiettivo congiunto è quello di custodire l’eredità storica e la passione per le auto classiche, facendo il possibile per trasmetterle alle nuove generazioni.

Nel corso degli anni, il Pebble Beach Concours d’Elegance, che nel 2027 festeggerà la sua 76esima edizione, ha ospitato a più riprese vetture legate alla 1000 Miglia, ma ora il rapporto avrà una nuova forma espressiva, con una classe dedicata esclusivamente alle straordinarie auto protagoniste della “Freccia Rossa”.

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Vince Fonaldi, presidente del concorso di bellezza a stelle e strisce, evidenzia come attraverso il nuovo raggruppamento si voglia rendere omaggio e dare risalto a uno degli eventi storici e contemporanei più celebri e significativi del mondo automobilistico.

Ricordiamo che l’ultima edizione della 1000 Miglia, nella sua formula originaria di gara di velocità, si disputò nel 1957. Un drammatico incidente spinse, quell’anno, a sospenderla in via definitiva. In tempi successivi il fascino della sfida bresciana, considerata da Enzo Ferrari la “gara più bella del mondo”, ha avuto seguito con la formula della sfida di regolarità, che oggi richiama centinaia di partecipanti e tantissimi appassionati.

Per chi non lo sapesse, la 1000 Miglia 2027 si svolgerà dal 24 al 29 maggio. La manifestazione rievocativa avrà la durata di 6 giorni, invece dei tradizionali 4. Brescia sarà teatro delle cerimonie di partenza e di arrivo, previste rispettivamente in Piazza Vittoria e Viale Venezia. L’anno prossimo si ritornerà al tracciato ad anello con senso di marcia antiorario, ricalcando da vicino la prima storica edizione del 1927.

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Dopo questa splendida kermesse, la magia dell’evento tornerà a vivere al 76° Pebble Beach Concours d’Elegance, con una classe dedicata alla 1000 Miglia. Il rendez-vous americano si terrà nella giornata di domenica 15 agosto 2027 presso il Pebble Beach Golf Links (18° fairway) in California. Il programma principale della settimana prevede, nel complesso, questi appuntamenti:

Pebble Beach Motoring Classic: 2–11 agosto 2027

Pebble Beach Auctions: 11 agosto 2027

Pebble Beach Tour d’Elegance: 12 agosto 2027

Concours Village, Classic Car Forum e RetroAuto: 12 agosto 2027

Pebble Beach Concours d’Elegance: 15 agosto 2027 (apertura al pubblico dalle ore 5:30, premiazione dalle 13:30 alle 17:00)

Fonte | 1000 Miglia