Di norma, un modello viene sostituito quando le sue vendite iniziano a rallentare. Nel caso della Fiat Pandina, la situazione è praticamente opposta. Questa citycar rimane l’auto più immatricolata in Italia; nei primi dieci mesi del 2026 ha addirittura fatto meglio rispetto allo stesso periodo del 2025.

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Secondo l’UNRAE, le immatricolazioni sono passate da 89.407 a 93.568 unità, dopo un 2025 che si era chiuso con 102.485 immatricolazioni. Quando arriverà il momento di sostituirla, Fiat dovrà dunque chiedersi se sia davvero opportuno cambiare un veicolo che ancora in molti acquistano volentieri.

Nuova Fiat Pandina: cosa sappiamo e cosa potrebbe mantenere

Il “Piano Italia” di Stellantis prevede che l’attuale Pandina rimanga in produzione a Pomigliano d’Arco fino al 2030, anno in cui subentrerà una nuova generazione. Fiat non ha ancora comunicato la data di lancio, la piattaforma, le dimensioni o le motorizzazioni della sua erede. L’immagine in copertina, un celebre render di Avarvarii, offre un’anteprima di come potrebbe apparire questa futura citycar.

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Le informazioni più concrete, emerse durante il Salone di Parigi, riguardano una piccola auto elettrica destinata ad affiancare l’attuale Pandina ibrida. Arnaud Belloni ha fatto riferimento a una base tecnica condivisa con la futura Citroën 2 CV. Fiat ha registrato il nome “Koala” e le prime indiscrezioni suggeriscono un possibile arrivo nel 2028, con un prezzo che si aggirerebbe sui 15.000 euro.

Per capire come si evolverà la Pandina dopo il 2030, bisognerà attendere ulteriori dettagli sulla sua sostituta. Chi utilizza una Panda quotidianamente sa bene in cosa risieda gran parte del suo fascino: si parcheggia facilmente, offre un’eccellente visibilità dal posto di guida e le porte posteriori si rivelano estremamente pratiche, sia per sistemare un bambino sul seggiolino, sia per caricare la spesa.

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La prossima generazione potrebbe offrire un bagagliaio più comodo da utilizzare e più comfort nell’abitacolo. Si tratterebbe di miglioramenti apprezzabili, anche per quei clienti che si recano in concessionaria con un’esigenza molto semplice: disporre di un veicolo che occupi, più o meno, lo stesso ingombro di quello che già possiedono.

C’è poi la questione del prezzo. Per chi acquista la Pandina come auto principale, o come seconda vettura di famiglia, ciò che conta è il costo della versione che si intende effettivamente acquistare, completa degli equipaggiamenti necessari. Lo stesso vale per la motorizzazione.

Attualmente, la Pandina è proposta esclusivamente in versione ibrida, una soluzione ideale per gli automobilisti che parcheggiano in strada e non hanno la possibilità di ricaricare il veicolo a casa. Per superare se stessa, la nuova Pandina dovrà offrire ai proprietari attuali una valida ragione per cambiare auto, oltre a una proposta di prezzo che li spinga a rimanere fedeli alla casa torinese. Con la concorrenza in forte aumento specie dalla Cina non sarà di sicuro facile.