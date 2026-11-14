Stellantis Cassino, produzione ferma dal 16 al 20 novembre: cresce l’attesa per il piano Maserati

A Cassino si profila una nuova settimana di stop. Stellantis ha annunciato la sospensione delle attività, da lunedì 16 a venerdì 20 novembre 2026, nei reparti di lastratura, verniciatura e montaggio. L’edificio 0, invece, continuerà a operare, con il personale organizzato su due turni. Per il resto dello stabilimento, questa interruzione si aggiunge a quelle che, negli ultimi mesi, hanno scandito i ritmi produttivi del sito laziale.

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Stellantis Cassino: perché il piano Maserati del 10 dicembre è cruciale per lo stabilimento

La sospensione riguarda tre fasi chiave della produzione, dalla lavorazione delle carrozzerie all’assemblaggio dei veicoli. Per i lavoratori, è la frequenza di tali interruzioni a destare preoccupazione. Ogni nuovo stop riporta in primo piano lo stesso interrogativo: su quanti giorni di lavoro potrà contare Cassino nei mesi a venire? Dalla risposta dipendono anche le prospettive occupazionali per un territorio che ruota attorno alla fabbrica e al suo indotto industriale.

Si avvicina una scadenza importante: il 10 dicembre, a Modena, verrà presentato il piano industriale di Maserati. Lo stabilimento di Cassino produce il modello Grecale, insieme alle Alfa Romeo Giulia e Stelvio. Per i dipendenti, questo piano sarà l’occasione per scoprire quali investimenti verranno destinati al sito e se l’arrivo di nuovi prodotti consentirà di garantire una maggiore continuità sulle linee di produzione.

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Durante l’assemblea dell’Anfia a Milano, l’amministratore delegato di Stellantis, Antonio Filosa, ha dichiarato che Maserati deve «cambiare spartito». Ha fatto riferimento a investimenti da realizzare con partner esterni, i cui dettagli saranno svelati in occasione della presentazione di dicembre.

A Cassino, l’attenzione è rivolta innanzitutto alle ricadute di tali decisioni. I lavoratori attendono di conoscere quali attività verranno affidate allo stabilimento, secondo quali tempistiche e con quali volumi di produzione. Saranno proprio questi dettagli a consentire di capire in che misura il rilancio del «Tridente» possa influire sulla produzione del sito nel Lazio e sulla regolarità dei turni di lavoro.