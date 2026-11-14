Leapmotor B10, a novembre 2026 sconti di 5.000 euro e rate da 179 euro

A novembre la Leapmotor B10 parte da 25.900 euro in Italia. È il prezzo promozionale della Life elettrica con batteria da 60,8 kWh, che a listino costa 30.900 euro. Lo sconto di 5.000 euro ricorre anche sulle altre versioni in promozione, dalla Life con batteria più grande alla Design con motore a benzina usato come generatore.

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Leapmotor B10, quanto costano le versioni in promozione

Per la versione “Life” con batteria da 60,8 kWh, il piano di finanziamento “LeapValue” prevede un anticipo di 9.967 euro, seguito da 35 rate mensili da 179 euro e una rata finale di 13.682 euro. Il tasso debitore fisso è del 6,99%, mentre il TAEG si attesta al 9,54%. L’offerta è valida fino al 30 novembre 2026.

Chi vuole la batteria da 68,7 kWh può scegliere tra Life e Design. La prima passa da 33.400 a 28.400 euro, con un’offerta riservata ai privati che danno un’auto in permuta o da rottamare. La Design, con interni in ecopelle, scende da 35.400 a 30.400 euro. La Design REEV Hybrid costa invece 27.900 euro, contro i 32.900 di listino, per i privati che firmano entro fine novembre con permuta o rottamazione. Su questa versione le ruote sono mosse dal motore elettrico e quello a benzina genera energia.

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Per la versione «Life», dotata di batteria da 60,8 kWh, è disponibile anche un’offerta di leasing, con importi indicati al netto dell’IVA. Il prezzo promozionale è di 19.918 euro, con un anticipo di 7.497 euro, 35 canoni da 179 euro e un’opzione di acquisto finale pari a 11.212 euro; a tali importi va aggiunta l’IVA. Il tasso debitore fisso è del 6,99%, mentre il TAEG è pari al 9,48%.

La B10 è stata svelata per la prima volta al Salone di Parigi 2024, occasione in cui Stellantis ha presentato al pubblico i primi frutti della collaborazione con Leapmotor. Si trattava del SUV compatto con cui il marchio cinese ha fatto il suo ingresso nel segmento C, sviluppato sull’architettura LEAP 3.5.

Le prime consegne in Europa sono previste per settembre 2025; in tale periodo, la B10 è stata nuovamente protagonista in occasione del salone IAA Mobility di Monaco. Con la B10, Leapmotor ha ampliato la propria gamma europea, rivolgendosi a chi cerca un SUV di dimensioni intermedie, posizionato tra la city car T03 e il modello di maggiori dimensioni, il C10.

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Per capire quale allestimento conviene, occorre confrontare i prezzi promozionali e le condizioni richieste per accedere alle offerte.