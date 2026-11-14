Stellantis, bus elettrici e batterie nell’ex fabbrica Maserati di Grugliasco

Nella fabbrica di Grugliasco dove si costruivano le berline Maserati potrebbero arrivare autobus elettrici e batterie. Yes-Eu, gruppo svizzero attivo nella mobilità elettrica, ha annunciato di aver firmato un preliminare per acquistare lo stabilimento da Stellantis. L’obiettivo è avviare la produzione nel 2028 e dare lavoro a fino a 150 persone. Per il sito alle porte di Torino è una nuova prospettiva dopo cinque anni di fermo. Comune e sindacati attendono ancora un incontro ufficiale per conoscere i dettagli del progetto.

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Stellantis e Maserati: lo stabilimento di Grugliasco rinascerà grazie agli autobus elettrici?

Prima dell’era Maserati, il sito di Grugliasco ospitava la carrozzeria Bertone. Sergio Marchionne aveva scelto questo stabilimento per farne il perno della produzione di auto di lusso a Torino. Nel 2013, il sito è stato ribattezzato “Gianni Agnelli”. Otto anni più tardi, le attività sono cessate e, nel 2023, il complesso è stato messo in vendita sul portale Immobiliare.it. Stellantis ne richiedeva 20 milioni di euro.

Da allora, diversi potenziali acquirenti hanno mostrato interesse per Grugliasco. L’imprenditore Gianfranco Pizzuto intendeva rilanciarvi la produzione di supercar, ma l’avvio richiedeva capitali difficili da reperire. Anche Alfredo Altavilla, ex collaboratore di Marchionne e successivamente senior advisor presso BYD, ha visitato il sito, trovando officine prive di macchinari, nel frattempo trasferiti in Algeria. Anche il nome di Jason Castriota, ex designer di Ford, è stato accostato al sito. Nessuna di queste piste ha tuttavia portato a una riapertura.

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Il gruppo oggi interessato a Grugliasco fornisce autobus elettrici a diverse città scandinave e opera in una quindicina di Paesi. La Norvegia rappresenta circa un quinto del suo fatturato. Yes-Eu conta già dei clienti in Italia e ha venduto 99 autobus a Bari. Il fondatore, Benedikt Gudmundsson, ha spiegato di voler puntare sulle competenze industriali, sulla ricerca e sulla filiera italiane.

A Grugliasco, la prossima tappa è la vendita definitiva. Per gli abitanti e i lavoratori della zona, gli interrogativi riguardano principalmente le tempistiche dei lavori e le assunzioni. Yes-Eu ha fissato l’avvio della produzione al 2028, mentre le discussioni con le istituzioni locali e i rappresentanti dei lavoratori non sono ancora iniziate. Per Maserati, invece, il prossimo appuntamento è a Modena, dove il 10 dicembre è attesa la presentazione del nuovo piano industriale del marchio del Tridente.