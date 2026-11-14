Stellantis, concessionari sotto pressione in Francia: fino al 10% della rete potrebbe cambiare mano

La rete di concessionari Stellantis in Francia potrebbe andare incontro a una nuova fase di consolidamento. A indicarlo è Xavier Duchemin, responsabile del gruppo nel Paese, in un’intervista a Catherine Leroy pubblicata il 13 novembre 2026 da Le Journal de l’Automobile. Secondo il dirigente, i passaggi di proprietà potrebbero interessare concessionari che insieme rappresentano tra il 5% e il 10% delle vendite della rete. L’ipotesi arriva mentre le immatricolazioni del gruppo tornano a crescere e per i distributori resta aperta la questione della redditività.

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Stellantis in Francia: quali possibili cambiamenti per i concessionari?

La percentuale indicata da Xavier Duchemin riflette il peso commerciale delle attività potenzialmente soggette a un cambio di proprietà. Sulla base di questa stima, è difficile determinare il numero esatto di concessionarie coinvolte, poiché i volumi variano notevolmente da una sede all’altra. Un gruppo distributivo potrebbe, ad esempio, acquisire una concessionaria più piccola e proseguire l’attività negli stessi showroom. In un caso del genere, per i clienti il ​​punto vendita rimarrebbe invariato, pur passando sotto una nuova gestione.

A ottobre, secondo i dati diffusi da Stellantis il 2 novembre, le vendite di autovetture del gruppo in Francia hanno registrato una crescita del 2,8% rispetto allo stesso mese del 2025 (escludendo Leapmotor). Si tratta di un segnale di ripresa commerciale, sebbene i bilanci dei concessionari restino sotto pressione. Se da un lato l’aumento delle consegne sostiene l’attività della rete, la redditività di ogni singola sede dipende anche dal margine ottenuto sui veicoli venduti e dalle condizioni concesse dal costruttore.

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Questa criticità era già emersa durante la valutazione dei rapporti tra concessionari e case automobilistiche in Francia, dove le prospettive di profitto figuravano tra gli aspetti giudicati meno favorevoli. Stellantis aveva annunciato una riduzione dei prezzi e condizioni finanziarie più vantaggiose per i distributori. Queste due misure rispondono a esigenze distinte all’interno di una stessa rete.

Prezzi più competitivi possono contribuire ad attirare i clienti negli showroom, mentre condizioni commerciali più favorevoli incidono sulla redditività delle vendite per i gestori delle concessionarie. Resta da vedere quali gruppi saranno coinvolti, quante sedi cambieranno gestione e come evolveranno i margini dei concessionari con la ripresa delle vendite.