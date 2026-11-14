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Peugeot 5008, sconti fino a 9.850 euro e rate da 299 euro a novembre 2026

Fino al 30 novembre 2026, Peugeot offre la 5008 Allure Hybrid, Plug-in Hybrid ed E-5008 elettrica con rate da 299 euro al mese. Gli sconti arrivano a 9.850 euro

di Aggiornato

Peugeot 5008

Fino al 30 novembre 2026, Peugeot propone in promozione la 5008 Allure in tre versioni con lo stesso importo mensile di 299 euro. La Hybrid e la Plug-in Hybrid sono offerte con finanziamento, mentre per la E-5008 elettrica è previsto il leasing. A cambiare sono soprattutto l’anticipo e la cifra da versare alla fine del contratto.

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Peugeot 5008, le offerte su ibrida, plug-in ed elettrica

La 5008 Hybrid da 145 CV è la più accessibile. Il listino di 43.750 euro scende a 35.250 euro per le vetture in pronta consegna, con permuta e rottamazione. Con il finanziamento IMOVE D il prezzo arriva a 33.900 euro, oltre agli oneri finanziari. La differenza rispetto al listino è di 9.850 euro. Il piano prevede 6.688 euro di anticipo, 35 rate da 299 euro e una rata finale di 23.342 euro. Il TAN fisso è del 7,49% e il TAEG del 9,16%.

La 5008 Plug-in Hybrid da 195 CV passa da 48.680 a 41.180 euro con permuta e rottamazione. Con I Move Promo si versano 9.602 euro di anticipo, poi 35 rate da 299 euro e una rata finale da 25.136 euro. Il TAN fisso è del 3,99% e il TAEG del 5,24%.

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Per la E-5008 elettrica da 210 CV il prezzo promozionale è di 43.480 euro, a fronte dei 48.030 di listino. Il leasing Peugeot Ego parte da un primo canone anticipato di 16.691 euro, seguito da 35 canoni da 299 euro. Il riscatto è fissato a 20.446 euro, con TAN fisso del 3,25% e TAEG del 4,62%.

Peugeot E-5008

La Peugeot 5008 è nata nel 2009 come monovolume per famiglie. Con la seconda generazione, presentata nel 2016, la vettura del leone è diventata un SUV mantenendo la formula dei sette posti. La terza generazione, svelata nel 2024 e attualmente in commercio, ha introdotto per la prima volta una versione completamente elettrica.

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