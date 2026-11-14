Peugeot 5008, sconti fino a 9.850 euro e rate da 299 euro a novembre 2026

Fino al 30 novembre 2026, Peugeot propone in promozione la 5008 Allure in tre versioni con lo stesso importo mensile di 299 euro. La Hybrid e la Plug-in Hybrid sono offerte con finanziamento, mentre per la E-5008 elettrica è previsto il leasing. A cambiare sono soprattutto l’anticipo e la cifra da versare alla fine del contratto.

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Peugeot 5008, le offerte su ibrida, plug-in ed elettrica

La 5008 Hybrid da 145 CV è la più accessibile. Il listino di 43.750 euro scende a 35.250 euro per le vetture in pronta consegna, con permuta e rottamazione. Con il finanziamento IMOVE D il prezzo arriva a 33.900 euro, oltre agli oneri finanziari. La differenza rispetto al listino è di 9.850 euro. Il piano prevede 6.688 euro di anticipo, 35 rate da 299 euro e una rata finale di 23.342 euro. Il TAN fisso è del 7,49% e il TAEG del 9,16%.

La 5008 Plug-in Hybrid da 195 CV passa da 48.680 a 41.180 euro con permuta e rottamazione. Con I Move Promo si versano 9.602 euro di anticipo, poi 35 rate da 299 euro e una rata finale da 25.136 euro. Il TAN fisso è del 3,99% e il TAEG del 5,24%.

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Per la E-5008 elettrica da 210 CV il prezzo promozionale è di 43.480 euro, a fronte dei 48.030 di listino. Il leasing Peugeot Ego parte da un primo canone anticipato di 16.691 euro, seguito da 35 canoni da 299 euro. Il riscatto è fissato a 20.446 euro, con TAN fisso del 3,25% e TAEG del 4,62%.

La Peugeot 5008 è nata nel 2009 come monovolume per famiglie. Con la seconda generazione, presentata nel 2016, la vettura del leone è diventata un SUV mantenendo la formula dei sette posti. La terza generazione, svelata nel 2024 e attualmente in commercio, ha introdotto per la prima volta una versione completamente elettrica.