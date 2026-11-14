Milano AutoClassica 2026: il motorismo storico celebra i suoi grandi anniversari

Milano AutoClassica 2026 sta per entrare nel vivo. Pochi giorni ci separano dal suo svolgimento. Le date da segnare in agenda sono quelle che vanno da giovedì 19 a domenica 22 novembre.

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In quei giorni andrà in scena l’importante salone italiano dedicato al mondo delle auto classiche, sportive, youngtimer e instant classic. Gli ospiti potranno vivere in vari modi la loro passione, fra esposizioni di vetture, ricambi e accessori, eventi e raduni. Diverse le prospettive di acquisto, completate dai mezzi messi all’asta.

Quella ormai alle porte sarà la sedicesima edizione dell’evento lombardo, accolto nel polo fieristico di Fiera Milano (Rho). A Milano AutoClassica 2026 ci sarà spazio anche per le Federazioni di riferimento, che offriranno un viaggio nel tempo fra mito e passione, con un nutrito programma fatto di incontri ed appuntamenti.

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ACI e ACI Storico saranno presenti con uno spazio espositivo nel Padiglione 12, concepito come crocevia culturale e punto d’incontro per soci, collezionisti e appassionati del motorismo d’epoca. Molto coinvolgenti si annunciano i focus su due ricorrenze importanti legate al marchio Alfa Romeo: il sessantesimo anniversario della Spider “Duetto” e i 150 anni dalla nascita di Nicola Romeo.

La scoperta biposto del “biscione” by Pininfarina, portata al debutto nel lontano 1966, è una delle auto più iconiche della scuola italiana. A farla radicare nella cultura popolare ha concorso la presenza nel film “Il laureato” (1967), dove era guidata da un giovane Dustin Hoffman.

Si trattava di una versione della prima serie della “Duetto”, soprannominata “Osso di seppia” per la linea affusolata e arrotondata della parte posteriore. Anche un esemplare di questa famiglia, insieme ad altri tre del modello, in rappresentanza di ciascuna delle generazioni che ne hanno scandito il successo, sarà in mostra nello stand. A metterlo a disposizione ci ha pensato il noto collezionista Corrado Lopresto.

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Foto Milano AutoClassica

Nello stand ACI e ACI storico di Milano AutoClassica 2026 sarà possibile ripercorrere l’intera parabola evolutiva dell’Alfa Romeo Spider, per la gioia dei suoi cultori.

Il secondo filone tematico, come già scritto, renderà invece un tributo alla memoria di Nicola Romeo, a un secolo e mezzo dalla sua nascita. Per raccontarne la visione, gli ospiti potranno ammirare uno dei suoi capolavori sportivi più rappresentativi: l’Alfa Romeo P2.

Questa monoposto, progettata da Vittorio Jano, è un’autentica leggenda. Lunga la scia dei suoi successi. A lei andò, fra l’altro, il primo Campionato del Mondo Costruttori della storia, quando le lancette del tempo segnavano il 1925.

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Nella stessa cornice espositiva, ACI metterà in risalto la vocazione sociale del sodalizio, ripercorrendo l’evoluzione del soccorso stradale al fianco degli automobilisti. Esposti, in questo ambito, due mezzi storici di rilievo: una Moto Guzzi V50 e un autocarro Fiat 616.

A Milano AutoClassica 2026 sarà presente anche l’ASI, Automotoclub Storico Italiano. Si tratta di un ritorno, fatto in occasione del suo 60° anniversario, che dona ulteriore luce alla partecipazione.

Nel Padiglione 16, gli ospiti potranno tuffarsi nella magia dell’imponente ASI Village, dove troveranno spazio pure una ventina di sodalizi federati. Qui si potrà vivere una sorta di viaggio nel tempo attraverso l’evoluzione del motorsport e del costume.

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Foto Milano AutoClassica

A catalizzare l’attenzione degli ospiti, nell’area di accesso, ci penseranno tre auto speciali, scelte per rendere omaggio al secolo di vita della Carrozzeria Touring. Si tratta della Maserati 3500 GT, dell’OSCA 1600 GT e della Lamborghini 350 GT Preserie. Roba da lustrarsi gli occhi.

Una straordinaria chicca sarà la Ferrari 126 C4 di Formula 1, portata al successo nel Gran Premio del Belgio del 1984 da Michele Alboreto. La sua presenza è un tributo alla memoria del pilota-gentiluomo milanese.

Con questo bolide, portato in pista anche da René Arnoux, la casa di Maranello giunse al secondo posto nel Campionato Mondiale Costruttori. Meno nobile, ma interessante nell’universo youngtimer, sarà l’esposizione di una Fiat Uno Turbo, altra protagonista di quell’era sovralimentata.

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Foto Milano AutoClassica

Giovedì 19 novembre 2026 – Giornata di Preview (ore 10:00–18:00)

Accesso con uno speciale biglietto Preview a tiratura limitata, acquistabile online sul sito ufficiale www.milanoautoclassica.com. Sono inoltre disponibili diverse formule VIP Experience, con servizi e vantaggi dedicati.

Giovedì 19 novembre – Evento serale (ore 18:00–21:00)

Evento con light dinner firmato da Carlo Cracco e DJ set di Radio Monte Carlo. Accesso esclusivamente tramite l’acquisto di uno dei pacchetti VIP Experience che includono la partecipazione alla serata, disponibili sul sito ufficiale www.milanoautoclassica.com.

Venerdì 20, sabato 21 e domenica 22 novembre 2026 – Apertura al pubblico (ore 9:30–19:00)

Biglietti acquistabili online sul sito ufficiale www.milanoautoclassica.com oppure direttamente alle casse della manifestazione.

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Fonte | Milano AutoClassica