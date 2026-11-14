Stellantis e Leapmotor a Pomigliano, la Uilm chiede investimenti e garanzie sul lavoro

La collaborazione tra Stellantis e Leapmotor può diventare un’opportunità per Pomigliano d’Arco se porterà nello stabilimento investimenti, competenze e lavoro. È la posizione della Uilm Campania, intervenuta dopo le dichiarazioni di Antonio Filosa all’assemblea dell’Anfia a Milano. L’amministratore delegato di Stellantis ha indicato le E-Car tra i progetti su cui il gruppo lavorerà con il costruttore cinese, aprendo alla possibilità di coinvolgere il sito campano.

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Stellantis, cosa chiede la Uilm per lo stabilimento di Pomigliano

In una nota, il segretario generale della Uilm Campania, Ciro Cierro, e il segretario regionale, Giuseppe D’Alterio, chiedono chiarimenti sulle attività che verranno affidate allo stabilimento. Il timore è che a Pomigliano arrivi soltanto il montaggio finale di componenti prodotti in Cina, mentre la progettazione, lo sviluppo delle tecnologie e la produzione dei pezzi restino altrove. Per i sindacalisti, uno scenario del genere rischierebbe di limitare le ricadute sull’occupazione e sulle imprese dell’indotto campano.

Per la Uilm, la questione centrale riguarda il volume di attività che il progetto sarà in grado di generare, anche al di fuori delle mura della fabbrica. Se i componenti dovessero arrivare già pronti dall’estero, le aziende che attualmente collaborano con lo stabilimento avrebbero minori opportunità di partecipare alla produzione dei nuovi veicoli. Da qui la richiesta di coinvolgere i fornitori italiani e di affiancare al lancio dei veicoli elettrici investimenti nella progettazione e trasferimenti tecnologici.

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Ciro Cierro e Giuseppe D’Alterio sottolineano che Pomigliano possiede già le competenze professionali necessarie per svolgere operazioni più complesse del semplice assemblaggio. Chiedono dunque che questo accordo valorizzi le competenze dei dipendenti e sia accompagnato da garanzie in termini di occupazione. Le dichiarazioni di Antonio Filosa hanno confermato che la collaborazione sui veicoli elettrici rientra effettivamente nei piani del gruppo. Per quanto riguarda lo stabilimento e il suo ecosistema, resta ancora da definire come verranno ripartite le attività tra Stellantis, Leapmotor e i fornitori.