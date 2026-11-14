Opel Zafira Life, sconti fino a 6.500 euro e rate da 249 euro a novembre 2026

A novembre la Opel Zafira Life diesel si può finanziare con 249 euro al mese, sia scegliendo il manuale da 150 CV sia passando all’automatico da 180 CV. A fare la differenza sono le cifre da versare all’inizio e alla fine del contratto. Per l’elettrica da 136 CV la rata sale a 499 euro. Le tre offerte riguardano l’allestimento Business Edition a passo medio, valgono fino al 30 novembre 2026 e prevedono la prima rata a febbraio 2027.

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Opel Zafira Life: prezzi delle versioni diesel ed elettrica

La 2.2 Diesel da 150 CV con cambio manuale è quella che costa meno. Con lo sconto di 6.500 euro, il prezzo scende da 40.550 a 34.050 euro. Con Scelta Opel si versano 7.179 euro di anticipo, poi si pagano 33 rate da 249 euro e una rata finale da 24.600,04 euro. Il TAN fisso è del 6,49% e il TAEG dell’8,02%.

Per chi preferisce il cambio automatico, la versione diesel da 180 CV beneficia dello stesso sconto ed è proposta a 37.450 euro (anziché 43.950 euro). Le 33 rate mensili rimangono fissate a 249 euro, mentre l’anticipo sale a 8.834 euro e la maxirata finale a 26.718,24 euro. Il tasso debitore fisso è del 6,49% e il TAEG del 7,93%. Per la Zafira Electric da 136 CV, dotata di una batteria da 50 kWh, il prezzo passa da 51.000 a 46.250 euro.

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L’offerta prevede un anticipo di 15.237 euro, seguito da 33 rate mensili da 499 euro e una rata finale di 20.575,16 euro. Il tasso debitore fisso è del 6,49% e il TAEG dell’8%. Su tutte e tre le versioni, i fari Eco LED con luci di marcia diurna, i fendinebbia e il freno di stazionamento elettrico sono di serie.

Foto Opel

La prima Zafira ha debuttato nel 1999 come monovolume compatta a sette posti. Grazie al sistema Flex7, i sedili della terza fila potevano scomparire nel pianale, lasciando così spazio per i bagagli. Nel 2019, il nome è stato ripreso dalla Zafira Life, un modello di dimensioni maggiori proposto in diverse lunghezze.