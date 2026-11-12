Motore 1.2 PureTech, cosa controllare oltre alla cinghia a bagno d’olio: il consiglio di un meccanico

Una cinghia di distribuzione rinforzata, installata appena 30.000 chilometri fa e che sta già perdendo frammenti di gomma: è il caso mostrato sui social media da Mario, di “Garage 13 Competition”. Il meccanico spagnolo torna a parlare della manutenzione del motore 1.2 PureTech. Il propulsore protagonista del video ha percorso circa 70.000 chilometri e ha già ricevuto la terza cinghia di distribuzione. Mario consiglia pertanto, in presenza di un’usura precoce della cinghia, di far controllare l’intero sistema di distribuzione.

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Cinghia di distribuzione nel motore PureTech: quando è opportuno un controllo e quanto costa la sostituzione

Il conto cambia parecchio a seconda di quando si scopre il problema. Per la sola sostituzione della cinghia, le stime riportate vanno da 500 a 1.000 euro, a seconda dell’auto. Se invece la cinghia si rompe e danneggia le valvole o la testata, la riparazione può arrivare a 5.000 o 6.000 euro nei casi più gravi. Sono cifre indicative, perché il costo dipende dai componenti coinvolti e dal lavoro necessario per ripristinare il motore.

Crepe, denti usurati o la presenza di frammenti di gomma sono segnali che richiedono un accertamento in officina. Anche rumori insoliti, difficoltà all’avviamento o perdite d’olio rendono necessario un controllo, potendo essere riconducibili a cause diverse. Per pianificare la manutenzione, è fondamentale fare riferimento al piano di assistenza previsto per lo specifico veicolo, tenendo conto dell’età dell’auto, del chilometraggio percorso e dello storico delle riparazioni già effettuate.

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Secondo Mario, limitarsi a sostituire la cinghia di distribuzione ogni 30.000 chilometri non risolve la causa profonda dell’usura precoce del componente. Nel caso in esame, persino la cinghia di distribuzione rinforzata, installata per ultima, presentava già un’usura marcata. Per questo motivo, il meccanico consiglia di controllare anche il tendicinghia e le pulegge; essendo componenti che lavorano in sinergia con la cinghia, anch’essi possono mostrare segni di usura.

Mario richiama inoltre l’attenzione su eventuali interventi tecnici e aggiornamenti software previsti per lo specifico veicolo. In officina, il chilometraggio registrato al momento dell’installazione della cinghia precedente, insieme alle fatture di manutenzione disponibili, consente di ricostruire gli interventi già eseguiti. Tali elementi costituiscono un punto di partenza per comprendere le ragioni di un’usura così precoce del componente e per stabilire quali verifiche siano necessarie prima di procedere all’installazione di un nuovo ricambio.