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Stellantis cresce dell’11% e sfiora i 3 milioni di consegne nel primo semestre 2026

Stellantis ha consegnato 2,958 milioni di veicoli nel primo semestre 2026, crescendo dell’11% e consolidando il quarto posto mondiale. In un mercato globale in calo dell’1,9%, il gruppo ha guadagnato terreno su Hyundai-Kia e ampliato il vantaggio su General Motors

di Aggiornato

Stellantis

Nella prima metà del 2026 Stellantis ha consegnato quasi tre milioni di vetture. Per la precisione, sono stati 2.958.000, l’11 per cento in più rispetto a quanto si era verificato nei primi 6 mesi del 2025. Il gruppo guidato da Antonio Filosa è rimasto al quarto posto nel mondo. Nell’analisi di Felipe Munoz per Motor1, che prende in esame 45 gruppi automobilistici, i volumi nel complesso sono calati dell’1,9 per cento. A fare la differenza è stata soprattutto la frenata della domanda che si è verificata in Cina.

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Stellantis guadagna terreno sui gruppi che la precedono

In cima alla classifica c’è ancora una volta Toyota, con 5,39 milioni di veicoli e un calo del 3 per cento rispetto allo scorso anno. Volkswagen si è piazzata in seconda posizione con 4,13 milioni, il 6 per cento in meno rispetto ad un anno prima.

Il confronto più vicino per Stellantis è quello con il gruppo Hyundai, terza a circa 3,6 milioni di unità e in calo del 2 per cento rispetto al medesimo periodo del 2025. Tra i due gruppi ci sono ancora circa 639.000 veicoli di differenza. Alle spalle di Stellantis, General Motors ha chiuso il semestre con 2,23 milioni di consegne e un calo del 5 per cento. La distanza tra le due è cresciuta fino a 733.000 veicoli.

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Stellantis, logo

Per comprendere la crescita di Stellantis bisogna fare riferimento in particolar modo al Brasile e al Nord America. In Brasile la domanda di auto è cresciuta e il gruppo ha tenuto il passo, anche con i marchi cinesi sempre più presenti. In Nord America, dove il mercato nel suo insieme è rimasto debole, si sono registrati i primi segnali positivi grazie a Ram e ad alcuni modelli Jeep. L’Europa ha offerto meno slancio, mentre tra i grandi mercati emergenti, oltre al Brasile, si è mossa bene l’India.

È proprio l’India a spiegare buona parte del risultato di Suzuki, salita a quasi 1,8 milioni di veicoli, il 10 per cento in più, e al nono posto mondiale. Anche Leapmotor ha avuto un semestre di crescita, con 356.487 unità e un aumento del 61%. I suoi volumi sono conteggiati a parte rispetto a quelli di Stellantis.

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Stellantis USA

In Cina, invece, il calo delle vendite ha modificato anche le posizioni tra i maggiori produttori locali. BYD ha perso il 16 per cento e si è fermata a 1,81 milioni di veicoli. La crescita sui mercati esteri ha coperto solo una parte del calo in patria, permettendo a Geely di passare davanti con 1,88 milioni di unità.

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