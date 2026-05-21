Motore 1.2 PureTech con cinghia, addio vicino: quali auto lo montano ancora?

Il motore 1.2 PureTech con cinghia sembra ormai vicino all’uscita definitiva di scena, anche se qualche dubbio resta ancora su alcuni modelli in vendita. Il propulsore, lanciato nel 2012 e arrivato negli anni alla sua terza evoluzione, ha segnato una lunga fase tecnica per diversi marchi Stellantis, ma oggi il gruppo sta progressivamente passando a soluzioni aggiornate, soprattutto sulle versioni ibride.

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Ecco quali modelli Stellantis montano ancora il 1.2 PureTech con cinghia e come verificare

La situazione, però, non è così semplice da leggere. Da una parte il vecchio 1.2 con cinghia è stato sostanzialmente accantonato sulle nuove motorizzazioni mild hybrid, che utilizzano la catena. Dall’altra, alcune versioni 100% benzina con cambio manuale potrebbero essere ancora in fase di transizione, anche per lo smaltimento delle ultime unità già prodotte.

Tra i modelli citati più spesso ci sono Jeep Avenger, Fiat 600, Lancia Ypsilon e Peugeot 208, che hanno ricevuto il più recente motore turbo benzina o le nuove soluzioni elettrificate. In particolare, chi ha acquistato una vettura Stellantis recente con motorizzazione 1.2 MHEV può considerare certa la presenza della catena. I dubbi riguardano invece le varianti termiche pure.

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Il caso più delicato riguarda alcune versioni ancora in vendita, come la Jeep Avenger turbo benzina precedente, la Opel Corsa e soprattutto la Opel Mokka. Quest’ultima potrebbe essere tra le ultime vetture 100% benzina a montare ancora il 1.2 PureTech con cinghia, anche se il passaggio al nuovo propulsore potrebbe essere già avvenuto o comunque imminente.

Per capire quale motore sia montato sulla propria auto, il metodo più sicuro è verificare la sigla del propulsore. Le versioni con cinghia sono associate ai codici EB2ADTD da 101 CV, EB2DT da 110 CV, EB2DTS da 131 CV ed EB2ADTX da 156 CV.

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In alternativa, è possibile effettuare anche un controllo visivo dal tappo di riempimento dell’olio motore, dove si può distinguere la presenza della cinghia o della catena. Una verifica semplice, ma utile per eliminare ogni dubbio.