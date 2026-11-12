E se la nuova Alfa Romeo Giulietta tornasse così? Un render la immagina da vera hot hatch

Alfa Romeo sta lavorando a una nuova vettura compatta del segmento C, destinata a raccogliere l’eredità della 147 e della Giulietta. Il progetto si trova attualmente in una fase di definizione. Secondo recenti dichiarazioni di Santo Ficili, il modello potrebbe presentare proporzioni differenti rispetto alla Giulietta, la cui produzione è terminata nel 2020. Si ipotizza una vettura a cinque porte che coniuga le caratteristiche di una classica hatchback con quelle di un crossover, dotata di una carrozzeria leggermente rialzata e di un’impostazione sportiva.

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Nuova Alfa Romeo Giulietta: cosa sappiamo sull’erede del modello e come la immagina Sezer Design

La base tecnica prevista è la STLA One, la piattaforma multi-energia di Stellantis che consente l’adozione sia di propulsori ibridi che elettrici. L’erede della Giulietta dovrebbe arrivare dopo il nuovo SUV, atteso per l’inizio del 2028. La configurazione definitiva della carrozzeria e le motorizzazioni non sono ancora state stabilite. Anche il nome “Giulietta”, utilizzato qui come riferimento provvisorio per il futuro modello compatto all’interno della gamma, non è stato ancora confermato ufficialmente.

Di recente, il designer digitale indipendente Sezer Design ha pubblicato sui social media la sua interpretazione della nuova Alfa Romeo Giulietta. Il rendering ritrae una versione “Quadrifoglio” a cinque porte, dall’assetto ribassato e caratterizzata da una colorazione rosso scuro satinato. Sul frontale spicca il cofano sagomato, dotato di due prese d’aria, che digrada verso un ampio scudetto con trama a nido d’ape e cornice rossa.

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I fari, sottili, si estendono fino ai parafanghi, mentre le prese d’aria nella parte inferiore del paraurti accentuano ulteriormente la larghezza del frontale. Nella vista laterale, il tetto nero e le minigonne scure conferiscono un aspetto deciso. I tipici cerchi Alfa, caratterizzati dalle aperture circolari, lasciano intravedere le pinze dei freni rosse, mentre sui parafanghi anteriori spicca l’emblema del “Quadrifoglio”.

Al posteriore, la terza luce di stop è integrata nello spoiler sopra il lunotto. I gruppi ottici posteriori si sviluppano lungo una fascia nera, al cui centro campeggia il logo Alfa Romeo. Sotto il portellone, il diffusore è affiancato da due ampi terminali di scarico circolari.

Sezer Design ha curato anche gli interni. Dietro il volante, che presenta una banda rossa nella parte superiore, si trova il quadro strumenti digitale. Lo schermo centrale è orientato orizzontalmente e visualizza le impostazioni di guida.

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Alle estremità della plancia sono collocate bocchette di ventilazione circolari, mentre una linea luminosa rossa prosegue lungo le portiere. Sul tunnel centrale trovano posto il selettore delle marce e una manopola fisica, incorniciati da elementi decorativi che richiamano la fibra di carbonio.