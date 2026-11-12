Alfa Romeo, dopo la Junior anche l’erede di Giulietta nascerà in Polonia?

La prossima compatta di Alfa Romeo potrebbe nascere nello stesso stabilimento che oggi costruisce la Junior. Secondo una ricostruzione del Journal de l’Automobile, Stellantis punterebbe su Tychy, in Polonia, per produrre dal 2030 il modello indicato con il nome di Alfetta. Il gruppo ha già annunciato una nuova Alfa Romeo di segmento C, destinata a seguire le orme della 147 e della Giulietta. Il sito produttivo e il nome commerciale devono ancora essere confermati.

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Perché Tychy è in corsa per la nuova Alfa Romeo

A Tychy vengono già assemblate Alfa Romeo Junior, Fiat 600 e Jeep Avenger. A giugno 2026 lo stabilimento ha raggiunto il traguardo delle 500.000 vetture prodotte con questi tre modelli. L’arrivo dell’Alfetta allargherebbe il perimetro della fabbrica. Oggi il sito è specializzato nei SUV e nei crossover di segmento B. Con la compatta del Biscione, le linee polacche passerebbero a produrre anche un modello di segmento C.

La base tecnica prevista è la STLA One, un’architettura di Stellantis progettata per ospitare diverse tipologie di motorizzazioni e coprire i segmenti B, C e D. Il debutto della piattaforma è fissato per il 2027. Qualora l’assegnazione venisse confermata, lo stabilimento di Tychy dovrebbe essere riconfigurato per accogliere questa nuova architettura e un veicolo appartenente a un segmento superiore rispetto a quelli attualmente in produzione.

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Secondo quanto riportato dalla testata francese, l’”Alfetta” prenderebbe il posto della Junior sulle linee di assemblaggio. Questa transizione consentirebbe allo stabilimento di Tychy di mantenere un contratto con Alfa Romeo anche dopo la conclusione del ciclo produttivo dell’attuale B-SUV.

Per l’impianto, un aspetto cruciale da definire riguarda le modalità di transizione tra i due modelli. Secondo alcune indiscrezioni, il 2030 sarebbe l’anno previsto per l’avvio della nuova produzione. Stellantis non ha ancora annunciato quale stabilimento produrrà l’auto compatta né quando inizierà l’assemblaggio.