Stellantis vende Brampton: il governo canadese e l’arte di non essere coinvolti

Brampton, in Ontario, se ne parla da giorni (di tutta la faccenda, per la verità, da anni): Stellantis vende lo stabilimento a un’azienda di difesa e Ottawa giura di non saperne nulla.

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Lunedì il gruppo ha annunciato la cessione dell’impianto e delle attrezzature a Roshel, per una cifra che nessuno ha voluto rivelare. La chiusura è attesa entro fine anno, salvo condizioni governative e normative. Fin qui la cronaca, poi è cominciato il rimpallo.

Il premier Mark Carney ha definito l’operazione “inaccettabile”, poi ha alzato l’asticella: un tradimento verso i lavoratori, verso gli obblighi con il Canada e, per estensione, verso tutti i canadesi. Nelle stesse ore, però, la CTV ha scritto che Ottawa avrebbe partecipato “attivamente e intensamente” ai colloqui, parlando con entrambe le società e senza opporsi. Per la CBC, il governo sapeva da mesi e sentiva Roshel con regolarità dall’agosto scorso.

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La replica è arrivata ieri dall’ufficio della ministra dell’Industria Mélanie Joly. Il portavoce Mathis Denis parla di notizie false: nessun ruolo nelle trattative, nessun incontro con Roshel. La ministra, dice, ha fatto da mediatrice tra Stellantis e Unifor, il sindacato che rappresenta oltre 9.000 lavoratori canadesi del gruppo.

Il punto, per Denis, è che Ottawa non avrebbe mai benedetto un accordo che calpestava gli impegni legati allo Strategic Response Fund, fino a 529 milioni di dollari di fondi federali, e che non aveva il via libera del sindacato. Il governo aveva già avvertito Stellantis, se la vendita avesse ignorato quegli impegni, sarebbero partite le contromisure.

Il copione, a ben vedere, era scritto da tempo. Nell’ottobre 2025 Stellantis aveva dirottato negli Stati Uniti la produzione destinata a Brampton, la Jeep Compass finita in Illinois, lasciando lo stabilimento fermo a tempo indeterminato. Doveva essere riconvertito per le Jeep, lavori avviati nei primi mesi del 2024 e sospesi un anno dopo. Dei 2.000 dipendenti lasciati a casa quando le attività si fermarono nel 2023, Roshel, con sede proprio a Brampton, dice per bocca del suo amministratore delegato Roman Shimonov di essere pronta a riassumerne una parte.

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Joly riunirà oggi a Toronto i vertici di Stellantis e Unifor insieme al ministro dello Sviluppo economico dell’Ontario, Vic Fedeli. Il governo, intanto, ha già messo a verbale che Stellantis è inadempiente. “Non è l’esito che desideravamo”, ha detto Denis. Se Ottawa non c’entrava nulla, come mai diverse fonti anonime e la CBC la pensano diversamente?