Nuova Peugeot 508, un render fa rivivere la berlina anche in versione station wagon

Peugeot 508 ha fatto il suo debutto nel 2010, come erede di 407 e 607. Nel 2018 è arrivata la seconda generazione con la quale la berlina ha adottato una silhouette più bassa e dinamica, affiancata da una 508 SW più pratica. La produzione di questo modello si è interrotta nel 2025.

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La nuova Peugeot 508: la visione di Sezer Design per la berlina e la familiare

Il designer digitale indipendente Sezer Design ha realizzato un progetto per una nuova Peugeot 508, declinata in entrambe le configurazioni di carrozzeria. Nel rendering, la berlina appare in una colorazione argento metallizzato con tetto nero, cofano allungato e maniglie delle portiere integrate a filo nella carrozzeria.

Sul frontale spicca il logo del marchio al centro di un’ampia calandra scura, affiancato da fari sottili e dai tre “artigli” a LED che scendono lungo i lati del paraurti. Al posteriore, questo motivo viene ripreso nei gruppi ottici rossi, collegati tra loro da una fascia luminosa che sovrasta la scritta Peugeot.

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La 508 SW è raffigurata in una tonalità azzurro metallizzato; presenta barre sul tetto color argento, che poggiano su un tetto nero, e un portellone posteriore dall’inclinazione più accentuata. La superficie vetrata si estende oltre le portiere posteriori, mentre i cerchi bicolore e la fascia luminosa scura richiamano gli stilemi della berlina. Uno sguardo all’abitacolo rivela una plancia dominata da un ampio display digitale, che si sviluppa fino al lato del passeggero.

Più in basso si trova un pannello di controllo per la climatizzazione, mentre sul tunnel centrale è collocata una leva del cambio compatta. Al momento Peugeot non ha annunciato una nuova 508. Tuttavia, l’amministratore delegato Alain Favey ha dichiarato ad Autocar che il marchio sta valutando quali tipologie di carrozzeria, oltre ai SUV, potrebbero trovare spazio nella gamma futura.

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Tra le possibilità, ha menzionato un veicolo simile alla 508 SW; vi è dunque una certa apertura verso un modello di tipo familiare (station wagon). Nome, design e tempistiche per un eventuale modello di serie sono ancora da definire.