Motore 1.2 PureTech, lo strumento da meno di 15 euro per controllare la cinghia a bagno d’olio senza smontarla

Per verificare se la cinghia di distribuzione a bagno d’olio nel motore 1.2 PureTech ha subito un rigonfiamento, è possibile utilizzare un calibro specifico, reperibile in commercio a un costo inferiore ai 15 euro. Lo strumento in questione è il calibro PSA G-0109-6 (o un equivalente compatibile). Il controllo viene effettuato attraverso l’apertura di rabbocco dell’olio, che consente di osservare una porzione della cinghia di distribuzione.

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Motore 1.2 PureTech: come controllare la cinghia di distribuzione

Il calibro è sagomato in modo da adattarsi alla cinghia di distribuzione, a patto che la sua larghezza rientri nella tolleranza ammessa. Se il calibro si posiziona correttamente, significa che la larghezza della sezione esaminata è conforme alle specifiche. Se, al contrario, il calibro non aderisce perfettamente perché la cinghia risulta troppo larga, è possibile che il materiale si sia gonfiato. Si tratta di uno dei segnali di usura che un meccanico può rilevare prima di stabilire le azioni successive.

Dato che attraverso l’apertura di rabbocco dell’olio è visibile solo una parte della cinghia, la scheda tecnica NTN-SNR raccomanda di verificarne la larghezza in tre punti differenti. A tal fine, si ruota l’albero motore per esporre diverse sezioni della cinghia. Oltre alla misurazione, va eseguita anche un’ispezione visiva: una cinghia potrebbe rientrare nelle tolleranze dimensionali pur presentando crepe, bordi danneggiati o segni di delaminazione del materiale.

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È qui che un controllo della distribuzione può diventare anche un controllo della lubrificazione. Quando la gomma comincia a sfaldarsi, i frammenti possono finire nell’olio e accumularsi sul filtro di aspirazione della pompa. Se il filtro si ostruisce, il flusso di lubrificante può ridursi. Sul 1.2 PureTech turbo, la procedura descritta da NTN-SNR prevede di smontare la coppa e verificare il filtro quando la larghezza della cinghia risulta fuori tolleranza. L’esito di quel controllo aiuta a stabilire quali componenti richiedono un intervento.

La dima è quindi utile per individuare un segnale preciso, il rigonfiamento, anche prima della scadenza prevista per la sostituzione. Per stabilire quando cambiare la cinghia, il riferimento resta il piano di manutenzione della propria vettura, insieme a quello che emerge dall’ispezione. Se la sagoma calza, età e chilometraggio della cinghia continuano a contare. Se resta sollevata, il controllo in officina serve a capire se il problema si ferma alla distribuzione o ha già raggiunto il circuito dell’olio.