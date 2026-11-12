Stellantis, dalla Francia voci di un nuovo piano: più spazio ad Alfa Romeo, a rischio le eredi di Lancia Delta e DS N°4

Stellantis potrebbe dare più spazio ad Alfa Romeo nei prossimi anni, mentre per Lancia e DS Automobiles si ridurrebbe il numero di nuovi modelli in programma. Secondo le indiscrezioni del Journal de l’Automobile, a rischiare sono soprattutto la futura Lancia Delta e la prossima generazione della DS N°4.

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Stellantis, cosa cambia per Lancia Delta e DS N°4

Quando Lancia annunciò il suo piano nel 2022, il calendario prevedeva un lancio ogni due anni. Prima la Ypsilon nel 2024, poi la Gamma nel 2026 e infine la Delta nel 2028. Con la Gamma il marchio è arrivato alla seconda tappa. La terza appare ora molto più incerta. La nuova Delta avrebbe riportato Lancia tra le compatte di segmento C, con un nome che conserva un peso particolare tra gli appassionati.

Se il progetto venisse accantonato, resterebbe da capire quale modello potrebbe affiancare Ypsilon e Gamma sotto la guida di Arnaud Belloni, responsabile anche di Fiat e Abarth.

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Per quanto riguarda DS Automobiles, le indiscrezioni vertono sull’erede della DS 4, le cui vendite, stando ai rapporti, sarebbero rimaste al di sotto delle aspettative. L’attenzione, nel frattempo, si concentra sulla DS 3.

Il portale polacco Francuskie.pl, citando proprie fonti, riferisce che all’interno del gruppo si starebbe addirittura discutendo di integrare questo modello nella gamma di Citroën. Da settembre, Xavier Chardon è a capo di entrambi i marchi e, dall’inizio di novembre, è stata istituita una direzione del design unificata, affidata a Sandeep Bhambra.

Stellantis ha sottolineato la volontà di preservare l’identità di DS e Lancia, pur prevedendo un maggiore legame tra le loro attività e quelle di Citroën e Fiat. In questo contesto, Alfa Romeo beneficerebbe di un maggiore sostegno per il rinnovamento della propria gamma.

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Ricordiamo che tra i progetti già previsti per il biscione figurano un nuovo SUV, destinato a raccogliere l’eredità del Tonale, e un modello compatto che seguirebbe le orme delle precedenti serie 147 e Giulietta.

È soprattutto nel segmento C che tale orientamento risulterebbe evidente: Alfa Romeo potrebbe puntare su due nuovi modelli, mentre per Lancia e DS resterebbe da definire come presidiare questo segmento di mercato, qualora la Delta e l’erede della N°4 venissero escluse dai piani. Vedremo dunque se questa voce che arriva dalla Francia sarà confermata e soprattutto quali altre novità potrebbe portare alla casa milanese.