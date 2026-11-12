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Stellantis Pro One, quattro furgoni nella top 8 tedesca e quota vicina al 41%

Stellantis Pro One rafforza la presenza nel mercato tedesco dei furgoni compatti: nei primi dieci mesi del 2026 Opel Combo, Citroën Berlingo, Peugeot Partner e Fiat Doblò Cargo hanno conquistato il 40,9% del segmento, con 16.296 immatricolazioni

di Aggiornato

Stellantis Pro One

Quattro furgoni compatti su dieci immatricolati in Germania nei primi dieci mesi del 2026 portano il marchio di Opel, Citroën, Peugeot o Fiat Professional. Da gennaio a ottobre Stellantis Pro One ha registrato 16.296 immatricolazioni, il 10,2% in più rispetto allo scorso anno, mentre il segmento 1B ha perso il 4,1%. La quota del gruppo è salita del 5,3%, al 40,9%.

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Stellantis Pro One, il Combo fa più numeri e il Partner cresce di più

L’Opel Combo è il furgone del gruppo che ha ottenuto più immatricolazioni. Con 6.464 unità, il 10,1% in più rispetto a un anno prima, si è piazzato secondo nel segmento e da solo ne copre il 16,2%. Il Citroën Berlingo occupa il quarto posto con 3.957 targhe e una crescita del 2%. Più indietro c’è il Peugeot Partner, sesto con 3.138 unità, che tra i quattro ha fatto il salto più grande, con un +20,3%. È cresciuto anche il Fiat Doblò Cargo, ottavo con 2.737 immatricolazioni e un aumento del 12,9%

A seconda della variante di carrozzeria, i quattro veicoli commerciali offrono un volume di carico compreso tra 3,3 e 4,4 metri cubi e una portata utile che arriva fino a circa una tonnellata. Per il trasporto di tubi o attrezzi lunghi, il Berlingo mette a disposizione la cabina “Extenso”, che consente di caricare oggetti di maggiore lunghezza. Nel Doblò, il sistema “Magic Cargo” permette di sfruttare una lunghezza di carico fino a 3,44 metri.

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Secondo Joachim Burkhardt, responsabile marketing di Stellantis Pro One, il passo successivo è rappresentato dalle versioni d’ingresso, i cosiddetti modelli “Smart Compact Van”. Berlingo First, Doblò EasyPRO, Combo Start e Partner Active si rivolgono principalmente a chi lavora spesso da solo. Quando il sedile del passeggero è libero, è possibile ripiegare il “FlexiSeat”, ottenendo fino a mezzo metro cubo di spazio di carico supplementare. Grazie alla funzione opzionale “Modutable”, il sedile può trasformarsi anche in un piano d’appoggio, utile ad esempio per un computer portatile o per compilare documenti tra una consegna e l’altra.

Già di serie ci sono climatizzatore manuale, sensori di parcheggio posteriori, cruise control e strumentazione digitale da 10 pollici. Le versioni a benzina, diesel ed elettriche sono già disponibili. Nel 2027 si aggiungerà il mild hybrid.

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