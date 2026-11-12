Stellantis Pro One, quattro furgoni nella top 8 tedesca e quota vicina al 41%

Quattro furgoni compatti su dieci immatricolati in Germania nei primi dieci mesi del 2026 portano il marchio di Opel, Citroën, Peugeot o Fiat Professional. Da gennaio a ottobre Stellantis Pro One ha registrato 16.296 immatricolazioni, il 10,2% in più rispetto allo scorso anno, mentre il segmento 1B ha perso il 4,1%. La quota del gruppo è salita del 5,3%, al 40,9%.

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Stellantis Pro One, il Combo fa più numeri e il Partner cresce di più

L’Opel Combo è il furgone del gruppo che ha ottenuto più immatricolazioni. Con 6.464 unità, il 10,1% in più rispetto a un anno prima, si è piazzato secondo nel segmento e da solo ne copre il 16,2%. Il Citroën Berlingo occupa il quarto posto con 3.957 targhe e una crescita del 2%. Più indietro c’è il Peugeot Partner, sesto con 3.138 unità, che tra i quattro ha fatto il salto più grande, con un +20,3%. È cresciuto anche il Fiat Doblò Cargo, ottavo con 2.737 immatricolazioni e un aumento del 12,9%

A seconda della variante di carrozzeria, i quattro veicoli commerciali offrono un volume di carico compreso tra 3,3 e 4,4 metri cubi e una portata utile che arriva fino a circa una tonnellata. Per il trasporto di tubi o attrezzi lunghi, il Berlingo mette a disposizione la cabina “Extenso”, che consente di caricare oggetti di maggiore lunghezza. Nel Doblò, il sistema “Magic Cargo” permette di sfruttare una lunghezza di carico fino a 3,44 metri.

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Secondo Joachim Burkhardt, responsabile marketing di Stellantis Pro One, il passo successivo è rappresentato dalle versioni d’ingresso, i cosiddetti modelli “Smart Compact Van”. Berlingo First, Doblò EasyPRO, Combo Start e Partner Active si rivolgono principalmente a chi lavora spesso da solo. Quando il sedile del passeggero è libero, è possibile ripiegare il “FlexiSeat”, ottenendo fino a mezzo metro cubo di spazio di carico supplementare. Grazie alla funzione opzionale “Modutable”, il sedile può trasformarsi anche in un piano d’appoggio, utile ad esempio per un computer portatile o per compilare documenti tra una consegna e l’altra.

Già di serie ci sono climatizzatore manuale, sensori di parcheggio posteriori, cruise control e strumentazione digitale da 10 pollici. Le versioni a benzina, diesel ed elettriche sono già disponibili. Nel 2027 si aggiungerà il mild hybrid.