Alfa Romeo lavora al suo futuro: l’erede di Tonale è sempre più vicino, Giulietta stupirà, Giulia e Stelvio restano un rebus

Alfa Romeo lavora al proprio futuro, affrontando la decisione più complessa: su quali tipologie di veicoli puntare nei prossimi anni. La Junior ha ampliato la base clienti del marchio, rappresentando oggi oltre la metà delle vendite; al contempo, una parte fondamentale dell’identità di Alfa Romeo resta legata a modelli più grandi e sportivi. È in questo contesto che viene pianificata la futura gamma. Per il primo SUV è già stato definito un arco temporale per il lancio sul mercato, mentre per quanto riguarda il segmento delle compatte e il segmento D, le decisioni sono ancora in sospeso.

Advertisement

Alfa Romeo: ecco come cambierà la gamma nei prossimi anni

La prima nuova serie di produzione arriverà all’inizio del 2028, raccogliendo l’eredità della Tonale. Il nuovo SUV riprenderà elementi del concept “Cuorerosso”, presentato al Salone dell’Auto di Parigi. Santo Ficili colloca il modello nella fascia alta del segmento C-SUV, quasi al confine con la categoria superiore. Esso prenderà il posto della Tonale all’interno della gamma, con un design e un’impostazione che seguiranno il nuovo corso stilistico del marchio.

Dopo il SUV, arriverà l’erede di Giulietta e 147. Ficili ha descritto un modello compatto caratterizzato da una maggiore altezza da terra, necessaria, tra le altre cose, per ospitare le batterie nel pianale. Il veicolo potrebbe dunque presentare le proporzioni di una hatchback rialzata, integrando elementi tipici di un crossover.

Advertisement

Secondo la rivista francese Journal Auto, il modello potrebbe chiamarsi Alfetta, essere prodotto nello stabilimento di Tychy a partire dal 2030 e prendere il posto della Junior una volta concluso il ciclo di vita di quest’ultima. Si tratta, tuttavia, al momento, di una pura indiscrezione.

Nel segmento D, la pianificazione si basa su una decisione già presa: Alfa Romeo ha interrotto i progetti per i nuovi modelli Giulia e Stelvio, che avrebbero dovuto basarsi su un’architettura puramente elettrica. I veicoli attuali, incluse le versioni Quadrifoglio, rimarranno in produzione fino alla fine del 2027. Per il periodo successivo, Ficili sta valutando come mantenere una presenza in questo segmento. Restano ancora da definire sia l’orientamento dei futuri modelli, sia l’eventuale arrivo di un erede diretto sia per la berlina che per il SUV.

Advertisement

Prima del rinnovamento della gamma di serie, è previsto un altro evento: Cristiano Fiorio ha annunciato un nuovo modello Alfa Romeo nell’ambito del programma “Bottega Fuoriserie”, atteso per il 2027. Si tratterà di un veicolo a tiratura molto limitata, sulla scia della 33 Stradale.

I dettagli relativi alla carrozzeria e al sistema propulsivo verranno svelati in un secondo momento. Per il marchio del “Biscione”, si tratterà del prossimo pezzo da collezione, prima dell’arrivo, nel 2028, del SUV destinato a raccogliere l’eredità del Tonale. Nel 2027 avremo le idee più chiare su quello che avverrà nel futuro del biscione.