Nuova Fiat Barchetta, un render riporta in scena la spider a due posti

Il cofano digrada verso due fari rotondi, il parabrezza è basso e, dietro le portiere, c’è spazio solo per due sedili. Il digital designer Augusto Fuchs, attivo su Instagram con il nome augusto_fuchsdesign, ha ideato una nuova Fiat Barchetta basata sulle proporzioni della spider degli anni Novanta. Il suo progetto indipendente include anche una variante ispirata ad Abarth, caratterizzata da strisce sulla carrozzeria e un posteriore dal design più sportivo.

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Nuova Fiat Barchetta: ecco come cambia la spider nel rendering

Il design resta fedele a quello di una roadster compatta: due portiere e una coda corta. I fari rotondi sono stati sostituiti da luci a LED, i gruppi ottici posteriori sono più grandi e i cerchi presentano un design piuttosto chiuso. Un dettaglio che chiarisce bene la visione del designer si trova nella parte inferiore del paraurti posteriore: i due terminali di scarico integrati suggeriscono la presenza di un motore a benzina, una scelta stilistica che, tuttavia, lascia aperto l’interrogativo su quale propulsore specifico potrebbe celarsi sotto il cofano.

Nella versione ispirata ad Abarth, le strisce richiamano le classiche livree da competizione; inoltre, il doppio scarico lascia il posto a un unico terminale più grande, integrato nel diffusore. Tali modifiche si concentrano principalmente sul posteriore, distinguendo le due varianti senza però alterare la silhouette fondamentale della spider.

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La Barchetta originale esordì in pubblico al Salone di Ginevra del 1995, dopo che la produzione era partita alla fine del 1994. Fiat utilizzò il pianale della prima Punto, accorciandone il passo di 17 centimetri. La trazione era anteriore e il motore un 1.8 a 16 valvole da 130 CV, abbinato a un cambio manuale a cinque marce. La capote in tela ripiegava dietro i sedili, sotto una copertura che seguiva la forma dell’abitacolo. La produzione terminò nel 2005, dopo oltre 57 mila esemplari.

Oggi, l’offerta di Fiat in Italia si concentra su modelli come Pandina, 500, Grande Panda e 600. Il progetto in questione propone un approccio differente per un veicolo compatto: nel caso della Barchetta, sia nella versione originale che nell’interpretazione di Fuchs, tali dimensioni servono a ospitare due posti a sedere, un tetto apribile e ben poco altro. Si tratta di un concetto che non trova alcun equivalente nell’attuale gamma di modelli italiani.