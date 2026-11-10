La Ferrari F355 GTS di Jeremy Clarkson torna all’asta con una stima più alta

La Ferrari F355 GTS di Jeremy Clarkson torna all’asta dopo essere rimasta invenduta nel 2025. Stavolta a proporla sarà Iconic Auctioneers, sabato 14 novembre 2026, al NEC Classic Motor Show di Birmingham. La stima è salita a 200–250 mila sterline, contro le 180–220 mila indicate da RM Sotheby’s per il precedente tentativo. A distanza di poco più di un anno cambiano dunque la casa d’aste, il pubblico e le aspettative sul prezzo.

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Ferrari F355 GTS, cosa cambia rispetto all’asta del 2025

Si tratta dello stesso esemplare del 1996 di cui avevamo già parlato in vista dell’asta tenutasi a Cliveden House l’8 luglio 2025. Nel catalogo di RM Sotheby’s, il veicolo risulta infatti “invenduto”. A Birmingham, la soglia minima della stima è superiore di 20.000 sterline, mentre quella massima è aumentata di 30.000 sterline.

Per dare un’idea, nell’agosto 2025 Iconic Auctioneers ha battuto all’asta una F355 GTS del 1997, caratterizzata dalla stessa combinazione di colori, per 120.375 sterline. Nel caso di questa specifica Ferrari, un ruolo importante è giocato anche dalla storia del suo primo proprietario.

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Clarkson ordinò l’auto da nuova, ricevendola nell’agosto del 1996. La tenne per quattro anni, percorrendo circa 6.000 miglia (poco meno di 10.000 chilometri). Nel 2000, l’auto fu messa in palio come premio principale in un concorso per i lettori. Oggi, il contachilometri segna circa 15.200 miglia.

Tra la documentazione a corredo del veicolo figura anche il libretto di garanzia originale, nel quale il presentatore risulta come primo proprietario. La configurazione comprende un tetto rimovibile, carrozzeria in Rosso Corsa e interni in pelle color Crema. Tra gli optional dell’epoca spiccano i sedili sportivi con guscio in fibra di carbonio e inserti rossi.

La F355 conserva il V8 aspirato da 3,5 litri e 380 CV montato in origine, abbinato al cambio manuale a sei marce. Nel fascicolo figurano anche i moduli d’ordine e i manuali, mentre il catalogo del 2025 documenta un tagliando con sostituzione delle cinghie di distribuzione nel maggio dello stesso anno.