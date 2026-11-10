Fiat Titano, il pick-up diventato papamobile porta Leone XIV tra la folla

Il Fiat Titano, trasformato in papamobile, ha fatto il suo debutto sul lungomare di Montevideo. Venerdì 6 novembre, dopo l’arrivo all’aeroporto di Carrasco, Papa Leone XIV ha raggiunto la zona di Kibón a bordo di un veicolo della flotta ufficiale. Lì lo attendeva il pickup, appositamente allestito in Uruguay. Il Pontefice è salito sul Titano per proseguire il tragitto lungo la “Rambla”, dove migliaia di persone si erano radunate per accoglierlo.

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Il Fiat Titano in servizio durante la visita di Leone XIV in Uruguay

La trasformazione, annunciata da Fiat già nel mese di ottobre, è stata realizzata in collaborazione con Nordex, partner industriale di Stellantis in Uruguay. I tecnici locali hanno modificato il cassone, rendendolo aperto sui lati per consentire al Papa di salutare la folla lungo il percorso.

Al centro è stato installato un sedile girevole e regolabile in altezza, affiancato da altre due sedute. Una scaletta estraibile elettricamente, posizionata sul retro, facilita le operazioni di salita e discesa. L’allestimento è completato da un tappeto rosso, rivestimenti in pelle bianca per sedili e maniglioni e una copertura trasparente per proteggere in caso di maltempo.

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Il tragitto lungo il lungomare ha segnato l’inizio di una visita durata dal 6 all’8 novembre. A Montevideo, il programma prevedeva una cerimonia di benvenuto in Plaza Independencia e incontri con le autorità uruguaiane. Il giorno seguente, Leone XIV si è recato a Paysandú, per poi fare ritorno nella capitale.

Domenica, il viaggio è proseguito verso Florida, dove il Papa ha celebrato una messa nella piazza antistante la cattedrale. Per l’occasione, le autorità locali avevano inoltre reso noto quali strade sarebbero state riservate al passaggio della papamobile. Dall’Uruguay, il viaggio apostolico è proseguito in Argentina, con una tappa successiva in Perù.

Con il modello Titano, una Fiat torna ad accompagnare un Papa durante un viaggio in Sud America. Nel 2013, in occasione del suo primo viaggio all’estero da pontefice, Papa Francesco ha attraversato le strade di Rio de Janeiro, durante la Giornata Mondiale della Gioventù, a bordo di una Fiat Idea. All’epoca, il monovolume compatto fu utilizzato, accanto alla papamobile, per alcuni spostamenti. A Montevideo, invece, è stato impiegato un pick-up Fiat proprio nel tratto in cui il Papa ha incontrato la folla lungo il lungomare.