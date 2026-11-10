Quaranta all’ora e nessuna fretta: gli americani vanno pazzi per la Fiat Topolino

Erano appena trecento gli esemplari spediti in America e sono quasi tutti già venduti. Fiat ha messo la Topolino davanti agli statunitensi senza troppe pretese, e gli statunitensi se la sono portata a casa.

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Il numero fa sorridere solo fino a un certo punto. Parliamo di una microcar elettrica a due posti, prezzo di partenza di 14.985 dollari, velocità massima che per il 2027 sale a 25 miglia orarie, cioè i 40 km/h scarsi che la legge americana concede. Andrew Waterhouse, numero uno di Fiat Nord America, ha raccontato a Yahoo Finance che la fornitura iniziale era di 300 Topolino e che la maggior parte ha già trovato un padrone. Nessun lancio di massa, ci tiene a precisare: “Stiamo procedendo passo dopo passo”.

Il punto è capire chi la compra. Il 60% dei clienti ha scelto la Dolcevita, versione senza porte e senza tetto, che a conti fatti è un golf cart con il passaporto italiano. Waterhouse non lo nega, anzi: la immagina in una località di mare o in un resort recintato, dove l’aria aperta fa parte del pacchetto. A suo dire, chi compra un carrello da golf di solito non gioca a golf. Ci va a pranzo, in piscina, in spiaggia.

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Chi abita in città, invece, può guardare alla versione chiusa con porte vere. In mezzo c’è la Open Air, con tetto in tela retrattile e corde al posto delle portiere.

Sotto la pelle c’è una batteria da 5,4 kWh per un’autonomia dichiarata di 75 km, un motore da 6 kW e una ricarica da quattro-cinque ore su una normale presa a 110 volt. Per il 2027 la Topolino è omologata come low-speed vehicle secondo la norma federale FMVSS 500: arrivano luci, catarifrangenti, specchietti, freno di stazionamento, parabrezza e cinture. Chi ha già una versione 2026 riceve un kit di aggiornamento gratuito. Costa meno di qualunque auto nuova venduta oggi negli Stati Uniti.

Il regolamento la confina a strade lente e locali, con limiti che cambiano da Stato a Stato. Niente autostrade, ovviamente. Fiat lo sa e punta su comunità recintate, località turistiche e isolati cittadini.