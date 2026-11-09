Alfa Romeo Junior: dalla Francia dicono che l’erede di Giulietta prenderà il suo posto dopo il 2030 e si chiamerà Alfetta

Alfa Romeo Junior potrebbe giungere al termine del suo ciclo di vita senza una seconda generazione. È quanto emerge da un’analisi dei piani industriali di Stellantis pubblicata dalla testata francese Journal Auto, una prospettiva ripresa in seguito anche dalla stampa italiana.

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Secondo il rapporto, intorno al 2030, la Junior lascerebbe il posto a una vettura compatta di segmento C, che potrebbe chiamarsi Alfetta. Questo passaggio comporterebbe anche un cambiamento nella tipologia di veicolo con cui Alfa Romeo presidia la fascia più accessibile della propria gamma: non più un SUV compatto puro, bensì una hatchback rialzata.

Alfa Romeo Junior: perché si parla di un passaggio di testimone all’Alfetta

La Junior è sul mercato dal 2024 e, per Stellantis, rappresenta il modello che sostiene i volumi di vendita del marchio. A ottobre, Alfa Romeo ha aggiornato la gamma della Junior, intervenendo in particolare sugli interni, con nuovi rivestimenti e pannelli porta e ha ampliato le possibilità di personalizzazione introducendo cerchi da 19 pollici.

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Già a maggio, il gruppo aveva confermato che la Junior avrebbe beneficiato di aggiornamenti nel corso del suo ciclo di vita. L’interrogativo sollevato da Journal Auto, tuttavia, riguarda ciò che accadrà una volta concluso tale ciclo.

Una nuova hatchback rientra già nei piani annunciati da Alfa Romeo. Stellantis ha fatto riferimento alla piattaforma multi-energia STLA One, richiamando l’eredità di modelli come la 147 e la Giulietta. Ultimamente però il CEO Ficili ha chiarito che questa vettura non sarà una hatchback pura ma una via di mezzo tra una berlina e un SUV. La roadmap ufficiale prevede inoltre un SUV di segmento C basato sulla piattaforma STLA Medium, la cui produzione è destinata all’Italia.

Ribiadiamo che al momento il nome “Alfetta”, l’avvio della produzione nel 2030 e l’assegnazione allo stabilimento polacco di Tychy al momento sono solo voci riportate dalla stampa francese. Si tratta dello stesso impianto in cui viene attualmente prodotta la Junior, insieme alla Fiat 600 e alla Jeep Avenger. Secondo questo scenario, anche le future generazioni di Jeep Avenger e Renegade verrebbero realizzate a Tychy.

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Giulia, Stelvio e Lancia Delta

Le stesse fonti lasciano incerto il destino delle eredi di Giulia e Stelvio. Il futuro di questi due modelli resta ancora al vaglio. Stellantis ha confermato che la produzione delle attuali Giulia e Stelvio, incluse le versioni Quadrifoglio, proseguirà fino al 2027. Infine, per quanto riguarda la nuova Lancia Delta, la stampa francese riferisce che il progetto sarebbe stato accantonato.